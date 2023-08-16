 

“Любимая”: в Сети обсуждают роман Ефремова с художницей Шурыгиной

16.08.2023, 21:55, Новости дня
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35-летний Никита Ефремов, появившийся на открытии кинофестиваля “Короче” в Калининграде, заставил сплетников вновь обсуждать его личную жизнь. Знаменитый российский актер прошелся по красной дорожке с девушкой, которая многим показалась знакомой. Обратившись к интернету, мы узнаем, что рядом с артистом позировала художница Ольга Шурыгина.

Позже Ефремов опубликовал в популярной социальной сети фото, на котором позирует вместе с Шурыгиной и демонстрирует нежные чувства. “С любимой Ольгой на открытии фестиваля”, – подписал кадр актер, намекнув тем самым на роман с блондинкой. У публики практически не остается сомнений в том, что у Никиты новая возлюбленная.

Публика помнит, что не так давно Ефремов расстался с актрисой Марией Иваковой. Позже ходили слухи о романе Никиты с Ириной Старшенбаум. Поэтому многие недоумевают, увидев актера с новой пассией. “То одна, то другая… Никакого постоянства”, “Все какие-то чумачетшие девушки нравятся Никите”, “Очень красивая пара”, “Смотритесь гармонично”, – обсуждают интернет-пользователи.

Ранее Никита Ефремов пришел на скандальное шоу, где не смог совладать с эмоциями. Он накричал на ведущего, который спровоцировал его. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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