 

Delfi – Латвия усиливает контроль за границей с Белоруссией

16.08.2023, 20:30, Новости дня
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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что мобилизация дополнительных сил на латвийско-белорусской границе является упреждающей акцией и сигналом к ​​тому, что «шуток не будет». Как пишет DELFI, данное решение было принято «в связи с быстро нарастающей гибридной угрозой».


AP

Мобилизация дополнительных сил на латвийско-белорусской границе является упреждающей акцией и сигналом к ​​тому, что «шуток не будет». Как пишет DELFI, об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

«Это проактивная акция, увеличивающая наше присутствие и посылающая чёткий сигнал нашему обществу и властям Белоруссии, что здесь не будет шуток и внешняя граница как Латвии, так и ЕС будет охраняться», — заявил Кариньш, добавив, что давление со стороны Белоруссии постепенно усиливается.

Как отмечает портал, решение о мобилизации дополнительных сил было принято «в связи с быстро нарастающей гибридной угрозой» на латвийско-белорусской границе 15 августа, когда были выявлены попытки незаконного пересечения национальной границы 96 людьми, а также «зафиксировано усиление вмешательства белорусских властей в организацию потока нелегалов».

Предоставление ежегодного отпуска служащим Государственной пограничной охраны прекращается, а офицеры, находящиеся в настоящее время в ежегодном отпуске, выводятся из него. Государственная пограничная служба также запросила дополнительную поддержку у Национальных вооружённых сил и Государственной полиции.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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