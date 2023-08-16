Рупор кремлевской пропаганды: Станция “Луна-25” вышла на орбиту Луны

Российская автоматическа лунная станция "Луна-25" сегодня достигла Луны и вышла на окололунную орбиту.

Посадка на лунную поверхность в районе южного полюса Луны запланирована на 21 августа.

Главное, чтобы техника не подвела. Успех этой миссии весьма важен для долгосрочных перспектив развития отечественной лунной программы.

PS. Чуть ранее (или чуть позже "Луны-25"), посадить на Луну свой аппарат "Чандраян-3" попробуют индусы. Для них это вообще в первый раз будет. Им тоже удачи.

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