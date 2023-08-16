Когда за 20 – профилактика, а старше 50 лет – химический пилинг: какой тип ухода за лицом выбрать в зависимости от возраста

Пожалуй, нет ни одной женщины, которая не хотела бы, чтобы ее кожа выглядела молодой и сияющей. И не всегда ее характеристики зависят лишь от генетики. Сегодня существует множество процедур по уходу за лицом, которые помогают устранить некоторые проблемы и придают коже гораздо более лучший и свежий вид.

Некоторые обходятся довольно дорого и требуют серьезных вложений, тогда как другие предусматривают несложные вмешательства со стороны косметолога. Если вы одна из тех девушек или женщин, кто желает, чтобы кожа выглядела лучше, следует знать, что можно потратить деньги на процедуры в погоне за этим, гораздо более разумнее. Важно еще учитывать возраст.

Вам за 20

Процедуры по уходу за лицом и кожей в возрасте после 20 лет должны носить профилактический характер, направленный на то, чтобы кожа выглядела здоровой. Можно позаботиться еще и о повышении уровня коллагена и эластина. Например, можно прибегнуть к очищению кожи, неинвазивным процедурам, которые уменьшают мелкие морщинки.

Если требуется, можно прибегнуть к осветляющим процедурам. Хорошо подходят для повышения тонуса кожи и предотвращения появления морщин химические пилинги. В целом, можно рассмотреть все неинвазивные процедуры, которые подходят по возрасту.

Голливудский уход

Сегодня модны так называемые гидрофациалы, которые еще называют голливудским уходом и подходит для всех типов кожи. С помощью таких процедур можно обеспечить глубокую очистку, удалить загрязнения и увлажнить кожу. Кроме того, с помощью таких процедур можно снизить риск появления прыщей. Если обратиться к косметологу, возможно, специалист посоветует комбинировать методы, чтобы достичь лучших результатов.

Людям старше 20 лет специалисты часто советуют микродермабразию – процедуру, которая позволяет удалить омертвевшие клетки кожи с помощью воздействия вакуумом. Это отличное средство для борьбы с тусклостью и уменьшением пигментации.

Вам за 30

Девушкам за 30 можно задумываться о более серьезном уходе за кожей. Это могут быть микроиглы, которые воздействуют на верхний слой и позволяют бороться со старением и с некоторыми другими негативными проявлениями.

После 30 лет начинается потеря коллагена. Эти процедуры помогают стимулировать его выработку, что улучшает внешний вид кожи. Хорошо воздействует на кожу еще и дермапланирование, при котором с помощью скальпеля удаляются не только мелкие волоски, но и омертвевшие слои кожи, что помогает бороться со свободными радикалами, стимулирует выработку коллагена и улучшает текстуру кожи.

Вам за 40

Когда женщине исполняется 40, можно воспользоваться светодиодной терапией и лазерной шлифовкой, которые становятся более актуальными для устранения морщин, стимуляции выработки коллагена и повышения эластичности кожи. Это позволяет стимулировать и выработку коллагена и делает кожу более здоровой и молодой.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Многие голливудские звезды являются поклонниками лазерных процедур по уходу за лицом и часто публикуют сам процесс и результаты на своих страницах. Как считают специалисты, после 40 лет можно пробовать лазерные процедуры для уменьшения видимости морщин. Это может быть лазерная шлифовка или интенсивный импульсный свет, который способствует снижению гиперпигментации. Такие процедуры не являются инвазивными и позволяют вернуть молодое сияние.

Вам за 50 и больше

В 50 лет женщине следует сосредоточить внимание на стимуляции выработки коллагена. Женщины после 50 начинают замечать более серьезные признаки старения. Это может быть пигментация, повышенная морщинистость, которая называется эластозом. При этом следует использовать более глубокие химические пилинги или лазерную шлифовку, которые требуют более длительного времени до момента получения положительных результатов, но это действительно стоит того.

Химические пилинги – это настоящий процесс обновления кожи. Этого результата удается добиться за счет отшелушивания. Пилинг в буквальном смысле растворяет омертвевшие клетки, работая над верхним роговым слоем и разрушая связь между клетками. Некоторые пилинги даже стимулируют деление клеток и, стало быть, обновление кожи.

Кстати, химический пилинги используются не только для кожи лица, но и области декольте, шеи, кистей рук и других проблемных зон. Например, химический пилинг можно использовать для борьбы с растяжками. Соединения роговых чешуек разрушаются под действием кислот. При использовании химического пилинга омертвевшие клетки полностью устраняются с поверхности, что и ускоряет процесс удаления содержимого сальных желез. Живые клетки тоже подвергаются воздействию кислот, что и активизирует регенерацию, способствует обновлению кожных покровов.

Довольно важной задачей является еще и увлажнение кожи. Поэтому необходимо приобретать соответствующие средства для лица. И хотя гидрофациалы хороши для кожи тех людей, возраст которых чуть больше 20 лет, их могут использовать и женщины после 50 лет и старше.