Включаем в ежедневный рацион: 6 продуктов, богатых углеводами и клетчаткой

Невозможно переоценить многие преимущества клетчатки. Она увеличивает чувство сытости, питает полезные кишечные бактерии и регулирует обмен веществ. Употребление достаточного количества клетчатки даже связано с более низким риском хронических заболеваний, включая диабет, болезни сердца и злокачественные новообразования.

К счастью, употребление большего количества углеводов с высоким содержанием клетчатки или сложных углеводов может помочь достичь желаемой цели. Есть некоторые полезные и питательные продукты, которые обязательно нужно добавить в свой рацион. Вот эти продукты, в которых содержатся углеводы и клетчатка.

Коричневый рис

Если хочется потреблять больше клетчатки, стоит подумать о том, чтобы время от времени заменять белый рис коричневым. Цельные зерна содержат все три части зерна, а именно: отруби, эндосперм и зародыш.

Отруби, которые являются самым внешним слоем, особенно богаты клетчаткой. С другой стороны, белый рис лишен отрубей, поэтому в нем значительно меньше клетчатки.

Хлеб из цельного зерна

Цельнозерновой хлеб содержит больше клетчатки, чем его белый аналог. Именно поэтому это очень полезный продукт, который обязательно нужно добавить в привычный рацион питания.

Чтобы выбрать полезный и питательный продукт, нужно помнить о том, что в его составе должна быть цельнозерновая мука, дробленая пшеница, семена (например, льна) и другие злаки, такие как ячмень, овес, просо, полба и рожь. В целом, когда хлеб содержит широкий спектр этих ингредиентов, в нем достаточно много клетчатки, требуемой для удовлетворения всех потребностей организма.

Киноа

С ботанической точки зрения киноа — это семя, но считается, что это цельное зерно из-за того, как его едят, и из-за его питательного профиля. Оно включает в себя достаточно большое количество клетчатки.

Киноа также является хорошим источником железа, магния, фосфора и белка. Белок просто необходим для поддержания различных функций в организме, включая восстановление тканей, регуляцию иммунной функции и обмена веществ, повышение энергии и многое другое. Чтобы насладиться преимуществами киноа, нужно использовать его так же, как рис, то есть есть в сочетании с овощами и белком, добавлять в салаты или запеканки.

Батат

Что касается клетчатки, сладкий картофель имеет дополнительное преимущество перед белым и желтым картофелем. Запеченный батат содержит много клетчатки.

Сладкий картофель также богат другими необходимыми питательными веществами, включая витамин А, витамин С и калий. Клубни можно есть бесчисленными способами. Они хороши в выпечке, салатах, супах, тушеных блюдах, блинах и многом другом. Также можно приготовить простой запеченный сладкий картофель с кусочком масла и щепоткой корицы.

Бананы

Это вкусный и полезный продукт, богатый клетчаткой. Этот фрукт содержит различные питательные вещества, такие как калий, магний, витамины B6 и С, поддерживающие иммунитет.

Бананы очень универсальны, что позволяет легко добавлять в пищу больше клетчатки. Можно добавить этот фрукт с высоким содержанием клетчатки в свои любимые блюда на завтрак (например, в овсянку, хлопья или блины) или во фруктовые коктейли.

Орехи

Орехи являются отличными источниками клетчатки, но особенно богаты этим питательным веществом миндаль и фисташки. Также они содержат противовоспалительные жиры и некоторое количество растительного белка, что делает эту пищу хорошим выбором для закусок, начинок для блюд, выпечки, десертов и многого другого. Можно добавлять их в мюсли, овсянку, выпечку.