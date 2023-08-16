 

Ударная доза сахара в газировке крайне вредна для организма

16.08.2023, 19:38, Разное
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Газированные напитки, которые мы так часто употребляем, могут нести серьезные риски для нашего здоровья, предостерегает врач Татьяна Мещерякова. По ее словам, стакан газировки содержит до 6 чайных ложек сахара, а литр этого напитка даже до 25 ложек, что очень вредно для организма.

Проблема не только в сахаре, но и в угрозах, которые несет подслащенная газировка. Как объясняет врач, организм, получая сразу его большое количество, вынужден реагировать резким выбросом инсулина. Это может привести к инсулинорезистентности и, в конечном итоге, спровоцировать развитие сахарного диабета 2 типа. Также существует риск нарушения углеводного обмена, что усугубляет проблемы с ожирением.

Газировка несет в себе и другие опасности. Регуляторы кислотности, содержащиеся в напитке, могут нарушить баланс в организме, вызвав потерю минералов и даже ослабление костей, особенно у детей. Углекислый газ в напитке также не безопасен: он может нанести вред слизистой ткани пищеварительного тракта, вызывая механические повреждения.

Важно понимать, что выбирая газировку, мы сталкиваемся с рисками для нашего здоровья. Даже если напиток не выглядит чересчур сладким, содержание сахара в нем может быть крайне высоким. Отказ от чрезмерного употребления газировки – первый шаг к заботе о своем здоровье.


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