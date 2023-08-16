 

Житель Самары изучил основы Python и уже через два месяца улетел работать в Канаду

16.08.2023, 19:33, Разное
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В подкасте «Русский IT. Истории успеха» вышло интервью с 26-летним жителем Самары Михаилом Полтавиным, который научился основам написания скриптов на Python и всего через два месяца успешно эмигрировал в Канаду.

Его история, считают авторы подкаста, должна стать вдохновляющим примером для сотен тысяч молодых людей, которые видят своё будущее в IT. Необязательно учить Java, C++ или PHP – можно стартовать с более доступного Python, который некоторые тоже считают языком программирования.

«Я окончил курсы и сразу приступил к поиску работы. Честно говоря, у меня даже hello world не всегда сразу получался, но я верил в себя, – признался Полтавин. – Прошло всего два дня и в моём почтовом ящике появилось долгожданное сообщение: скончалась ваша тётушка из Виннипега и оставила вам в наследство готовый бизнес».

Теперь россиянин управляет клининговой компанией в канадской провинции Манитоба, в которой замещает сразу пять позиций – от младшего клининг-менеджера до генерального директора. Спустя пять лет он сможет получить гражданство Канады.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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