Житель Самары изучил основы Python и уже через два месяца улетел работать в Канаду

В подкасте «Русский IT. Истории успеха» вышло интервью с 26-летним жителем Самары Михаилом Полтавиным, который научился основам написания скриптов на Python и всего через два месяца успешно эмигрировал в Канаду.

Его история, считают авторы подкаста, должна стать вдохновляющим примером для сотен тысяч молодых людей, которые видят своё будущее в IT. Необязательно учить Java, C++ или PHP – можно стартовать с более доступного Python, который некоторые тоже считают языком программирования.

«Я окончил курсы и сразу приступил к поиску работы. Честно говоря, у меня даже hello world не всегда сразу получался, но я верил в себя, – признался Полтавин. – Прошло всего два дня и в моём почтовом ящике появилось долгожданное сообщение: скончалась ваша тётушка из Виннипега и оставила вам в наследство готовый бизнес».

Теперь россиянин управляет клининговой компанией в канадской провинции Манитоба, в которой замещает сразу пять позиций – от младшего клининг-менеджера до генерального директора. Спустя пять лет он сможет получить гражданство Канады.

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