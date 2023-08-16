 

Наталья Рагозина месяц скрывала смерть мужа – СМИ

16.08.2023, 19:25, Новости дня
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О смерти мужа Натальи Рагозиной Вадима стало известно накануне, хотя он скончался еще в июле. Спортсменка месяц скрывала случившееся от знакомых и поклонников, что, кстати, не удивительно, ведь она практически не показывала в соцсетях возлюбленного, за которого вышла замуж в прошлом году. Знаменитость лишь публиковала кадры с дочерью, которую родила от Вадима.

Общественности неизвестно, кем являлся избранник 47-летней Рагозиной. Нет данных даже о фамилии и отчестве мужчины. Журналисты называли мужа Натальи просто “предпринимателем”. В последний раз поклонники спортсменки видели кадры с Вадимом в ее аккаунте в начале июля.

Сегодня, 16 августа, Рагозина впервые вышла на связь с подписчиками в популярной соцсети после трагедии, опубликовав фото, на котором ее супруг запечатлен вместе с дочерью. Спортсменка не стала подписывать кадр. Видимо, она посчитала, что пока неуместно что-либо говорить.

Вадим был третьим мужем Натальи Рагозиной. В 2019 году она после двух лет брака развелась с адвокатом Сергеем Жориным. Первым супругом спортсменки был Михаил Колпаков, от которого она родила сына Ивана.


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