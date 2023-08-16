 

Отравление в Мюнхене

16.08.2023, 19:11, Разное
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Наш друг и коллега Елена Костюченко рассказала о возможном покушении на ее жизнь

Вчера Елена Костюченко, многолетний спецкор «Новой», рассказала о том, как осенью 2022 года, вероятно, была отравлена в Германии.

Немецкие врачи предположили, что Лена была отравлена хлорорганическим соединением. Прокуратура Берлина расследует дело о покушении на убийство российской журналистки.

Лена говорит, что решила написать этот текст, потому что хочет жить. И просит коллег-журналистов, друзей, политических активистов, которые уехали из России, продолжать быть осторожными — они все еще не находятся в безопасности, даже за пределами страны.

Если кто-то почувствует резкое ухудшение здоровья — не отбрасывать версию отравления. Сразу же обратиться к врачам.

Главное из рассказа Лены о том, что с ней происходило после отъезда из России, — на сайте «Новой»

Источник: Новая газета


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