 

Бедеров из T.Hunter: подозрения в терроризме позволят силовикам читать переписку

16.08.2023, 18:26, Разное
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Российские правоохранительные органы получат право читать личную переписку граждан без судебного решения в случаях, связанных с национальной безопасностью и противодействием терроризму. Об этом в интервью “Газете.Ru” рассказал Игорь Бедеров, глава департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter.

Согласно изменениям, доступ к любой информации может быть предоставлен без ожидания судебного разрешения, если речь идет о национальной безопасности или борьбе с терроризмом. Подобное чтение переписки возможно до вынесения судебного решения или с уведомлением суда в течение 24 часов.

Игорь Бедеров подчеркнул, что новые правила затронут доступ к информации, хранящейся у интернет-провайдеров, операторов связи и крупных IT-компаний. Эксперт выразил мнение, что РФ идет по пути создания системы электронной идентификации, которая стала необходимой еще десять лет назад.

Бедеров считает, что задачей законопроекта МВД является идентификация лиц, находящихся в России, но не идентифицируемых в настоящее время. Этот подход позволит избежать обращения к зарубежным социальным сетям и VPN-сервисам, которые, по его мнению, все равно не предоставят необходимую информацию.


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