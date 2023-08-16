Мнение: Кино не для совка

По случайной наводке решил глянуть, что за фильм “Куколка” – из плеяды блестящих перестроечных фильмов, когда умирающий Советский Союз выдал напоследок несколько нереальных, безусловных шедевров. Я к таковым относил всегда “Маленькую Веру” и “Облако-рай” – а вот Куколку (1989) как-то пропустил в свое время. Заинтриговало еще и то, что за последние 30 лет ее практически не повторяли по телевизору, несмотря на то, что различный советский трэш по телеку крутят непрерывно.

Сейчас включил наугад – и посмотрел все два часа. Ну, степень свободы именно ТА, из дивных 80-х – то есть сразу понятно, почему ее держат “на полке”. Много табу порушено, вплоть до – о ужас! – секса между учительницей и учеником. Конечно, как такое показывать девственным советским и постсоветским зрителям?

Меньшов в эпизоде, поразительная Ирина Метлицкая в одной из главных ролей – наверно, самая красивая актриса нашего кино за всю историю.

В общем, очень рекомендую. На Ютубе, как ни странно, полной версии нет – я посмотрел на Яндекс.Видео (2017)

Написал 6 лет назад 16 августа. Перечитал, задумался: а интересно – почему ж у “Куколки” такой игнор в ханжеском путинском постсовке? Ведь действительно ни разу не показывали по телевизору? Освежил в памяти – ба! Секс между учительницей и учеником! Но я все ж думаю, что главная причина в другом: фильм ставит под сомнение процветающий как в совке, так и в постсовке детский спорт, указывая, что он на самом деле уродует несчастных детей как физически, так и морально. А вот на это ханжеский постсовок пойтить уже никак не мог.

Так что дело не в сексе.