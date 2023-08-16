 

Собянин рассказал, как городские проекты помогают москвичам начать свое дело

16.08.2023, 18:15, Новости дня
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В Москве действуют специализированные проекты, которые помогают горожанам найти занятие по душе и развивать собственное дело. Об этом на своей странице “ВКонтакте” написал мэр столицы Сергей Собянин.

В пример градоначальник привел проект “Мама онлайн”. В рамках программы проходят бесплатные занятия для женщин, которые хотят освоить цифровую специальность и открывать свой бизнес в онлайн-сфере.

“Участницы знакомятся с самыми разными профессиями: рекрутера, флориста, бухгалтера, дизайнера соцсетей, психолога и другими”, – рассказал Собянин.

На карьерный рост направлена работа комплекса “Техноград”. Специалисты помогут освоить новую профессию, повысить квалификацию, получить консультацию по поиску работы.

Москвичам предлагают более тысячи программ. Обучение проходит по трем направлениям – креатив, комфортный город и инновации.

Собянин ранее подвел итоги четырех лет работы центра занятости “Моя карьера”. Помощь в поиске работы и открытии собственного дела получили более 52 тысяч горожан.


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