 

“Будто грязный”: заросший Малахов превратился в деда – фото

16.08.2023, 18:15, Новости дня
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Андрей Малахов – один из самых популярных шоуменов в России. Он ведет собственное шоу на федеральном канале, где обсуждает самые громкие новости, представляет расследования, берет интервью у именитых людей. Его передача демонстрирует высокие рейтинги, которые не оставляют знаменитого телеведущего без работы.

Зрители каждый день видят Малахова на экране, где он предстает в классическом костюме, но мало кто лицезреет его в обычной жизни. Поэтому люди охотно подписываются на него в социальных сетях, в которых он иногда делится личными снимками.

Например, недавно Андрей в своем телеграм-канале опубликовал фото, сделанное в лесу во время сбора грибов в Апатитах (Мурманская область). “Открыт сезон тихой охоты! Первые белые грибы на севере!”, – сообщил 51-летний шоумен подписчикам. На снимке Малахов позирует в белой толстовке и серых джинсах. Также видно, что телеведущий отрастил бороду и стал напоминать деда.

Интернет-пользователи оценили фото и образ Андрея Малахова. “Очень классный человек и выглядит молодо!”, “Очень даже классно выглядит”, – высказались подписчики телеграм-канала “ДНИ.РУ: Шоу-бизнес”. Но не всем пришелся по вкусу внешний вид телезвезды. “Не идет ему эта борода, ужасно, как будто грязный”, – написала читательница.


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