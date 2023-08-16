Мнение: Членство в НАТО в обмен на территории

На Украине недовольны. Один из руководителей НАТО запросил мира: он сказал, что альянс может согласиться принять Украину, если та откажется от «спорных территорий». Цитирую (русский, норвежский):

Я думаю, что решение может заключаться в том, чтобы Украина отказалась от территории и взамен получила членство в НАТО… я не говорю, что так должно быть. Но это может быть возможным решением.

Передаю, кстати, горячий привет «профессионалам» из ТАСС, которые решили не ставить прямую ссылку на норвежский источник. Журналисты — как маршруточники. Иной раз и хочется пожалеть отмирающую отрасль, но её представители трудолюбиво подкидывают новые и новые причины проявить равнодушие к их судьбе…

Россию, вообще, происходящее не слишком радует. После распада СССР у России были на Украину другие планы. Мы хотели видеть рядом с собой нормальную, дружественную европейскую страну — не только из элементарных соображений политической безопасности, но и из-за нашего постсоветского образа мышления. Мы ошибочно полагали, будто придуманное поляками и воплощённое в жизнь большевиками украинство в принципе способно на мирные отношения с Россией. Со временем стало ясно, что украинство с Россией несовместимо, так как вся суть украинства заключается в том, чтобы бороться против нас. Американцы поставили на наших надеждах окончательный крест: контролируя украинские элиты, США последовательно раздували идею борьбы с великорусским шовинизмом, которая выплеснулась в итоге в Евромайдан-2014.

Дальше Россия была вынуждена защищать «великорусских шовинистов» от расправы, приняв в свой состав Крым и помогая Донбассу отбиться от вражеских войск. По мере того как США раз за разом приказывали Киеву нарушать договорённости, наши планы на Украину вынужденно менялись. Кстати, обратите внимание, как таяла Украина — сейчас даже странно думать, что если бы не операция США в 2014, Украина была бы сейчас с Крымом, с Донбассом, с работающей экономикой, с населением в 35, а не в 20 млн человек…

Силовое столкновение на украинской территории было неизбежным — США на протяжении 8 лет запрещали Киеву выполнить Минские соглашения, которые предусматривали возврат Донбасса в состав Украины и мирное завершение гражданской войны. Поэтому, когда президент Зеленский начал усиливать армию для захвата ЛДНР и угрожать России ядерным оружием, наши власти приняли тяжёлое решение начать СВО. Пожалуй, излишне пояснять, что ядерное оружие у Украины могло появиться за один день — союзники США, такие как Израиль, иногда демонстрируют подобные технологические чудеса.

После 24 февраля 2022 наши планы на Украину вынужденно изменились. Теперь мы уже хотели видеть Украину аналогом Швейцарии — нейтральной федерацией свободных регионов. Нам нужна была соседняя страна без доминирующего центра, который мог бы угнетать менее украинизированные регионы, и который мог бы, не советуясь с народом Украины, принять решение о нападении на Россию. Для этого достаточно было бы прописать в украинской конституции нейтральный статус, дать регионам право говорить на русском языке и законодательно запретить нацизм.

Понятно, что и этот сценарий американцев не устраивал категорически. Они десятилетиями работали на Украине не для того, чтобы она стала благополучным нейтральным буфером между Россией и Евросоюзом — наоборот, согласно американской стратегии, Украина должна была оставаться как минимум питомником нищих агрессивных фанатиков, по типу других демократизированных государств, а в идеале — тараном против нас. Амбициозный план США состоял в том, чтобы через прокси-войну сломать экономику и политическую систему России. Тогда американцы могли бы повторить свой успех девяностых, взяв под контроль нового президента России и нашпиговав своими «советниками» Кремль. Дальше уже Россию можно было бы использовать в качестве тарана против Китая — принципиального соперника США, которому при спокойном мирном развитии США с гарантией проигрывают.

Вынудить Украину принять швейцарский сценарий мы пока что не смогли. Однако этот план ещё лежит на столе переговоров — с поправкой на новые территории, разумеется. Кстати, лирическое отступление: про «рубль по 100» и про личную стратегию, которую я считаю в этих условиях разумной для обычного жителя России, я рассказал в своей статье в «Школе Капитализма». Пока что мои прогнозы сбываются. Процитирую фрагмент, который относится к СВО (ссылка):

…Фиксация ‎курса‏ ‎местной ‎валюты‏ ‎к ‎доллару ‎—‏ ‎типичная‏ ‎ошибка ‎банановых ‎республик, ‎при‏ ‎этом ‎даже‏ ‎относительно ‎благополучным‏ ‎арабским‏ ‎странам ‎привязка‏ ‎к ‎доллару ‎не ‎даётся ‎бесплатно.

Во-вторых,‏ ‎государству ‎выгодно‏ ‎держать‏ ‎рубль‏ ‎слабым. ‎Слабый ‎рубль ‎защищает‏ ‎отечественного ‎производителя‏ ‎и ‎подстёгивает‏ ‎особенно‏ ‎важную ‎сейчас ‎программу‏ ‎импортозамещения: ‎чем‏ ‎дороже ‎стоят ‎иностранные ‎товары, ‎тем‏ ‎выгоднее‏ ‎открывать ‎новые‏ ‎заводы ‎в‏ ‎России. ‎Кроме ‎того, ‎дешёвый ‎рубль‏ ‎позволяет‏ ‎бюджету‏ ‎больше ‎зарабатывать,‏ ‎а ‎деньги‏ ‎российскому ‎бюджету‏ ‎очень‏ ‎нужны, ‎мы‏ ‎ведём ‎войну ‎против ‎США. ‎Война,‏ ‎вообще, ‎очень‏ ‎дорогостоящее‏ ‎дело,‏ ‎чуть ‎ли ‎не ‎самое‏ ‎дорогое ‎из‏ ‎всех ‎целей,‏ ‎на‏ ‎которые‏ ‎только ‎может ‎потратить‏ ‎деньги ‎государство.‏ ‎Тот ‎факт, ‎что‏ ‎мы‏ ‎ведём ‎войну ‎на ‎истощение‏ ‎против ‎сверхдержавы,‏ ‎но ‎при‏ ‎этом‏ ‎наш ‎уровень‏ ‎жизни ‎практически ‎не ‎падает, ‎уже‏ ‎является ‎маленьким‏ ‎чудом.‏ ‎Для‏ ‎понимания ‎масштабов ‎достижения: ‎если‏ ‎бы ‎какой-нибудь‏ ‎эксперт ‎сказал‏ ‎25‏ ‎февраля ‎2022, ‎что‏ ‎через ‎год‏ ‎прокси-войны ‎реальные ‎доходы ‎россиян ‎сократятся‏ ‎втрое,‏ ‎его ‎прогноз,‏ ‎пожалуй, ‎сочли‏ ‎бы ‎умеренно ‎оптимистичным…

Так вот, Россия очень уверенно держится в прокси-войне против США, я прямо чувствую безнадёжную грусть в репликах наших оппонентов. Боевые действия обходятся нам дорого, однако в нынешнем режиме Россия может не просто держаться — она может в нём жить.

Проведу аналогию. Было бы неприятно работать лишние 2 часа в день, сократить вдвое потребление мяса и забыть про горячую воду из-под крана. Однако жить в таком неприятном режиме можно бесконечно, причем при достаточной силе духа можно именно жить, а не прозябать. Примерно так мы живём в России после начала СВО. Нам неприятно, но тикающего таймера с обратным отсчётом у нас нет. Если США будут настаивать, мы готовы защищаться до упора: год, два, десять лет, двадцать лет.

В США ситуация принципиально иная: у них заканчиваются ресурсы, которые они готовы выделить на украинский проект. Понятно, что если США напрягутся, ресурсы найдутся — всё же вторая экономика мира, ещё и с вассалами, очень на многое способна. Однако проектов у США много, и Украина всего лишь один из них. Скоро в США выборы президента, также на следующий год намечено резкое обострение Тайваньского кризиса. Есть и другие точки интереса, куда США тоже хотели бы тратить деньги и отправлять военную технику. При этом если для России конфликт на Украине принципиально важен — мы слишком многое потеряем, если капитулируем — то для США это всего лишь упущенная возможность. Или, точнее, упущенная возможность выиграть главный приз, запустить войну России с Китаем. Второй приз — возможность сбить Евросоюз на землю ударом кулака и вынести всё ценное из дома своего робкого слуги — США уже получили и обналичили.

В этих условиях, конечно, американцам надо заканчивать конфликт. И так думаю не один я. Если вы посмотрите на облигации госдолга Украины, вы обнаружите, что они недавно резко поднялись в цене. Так как случайных игроков на рынках таких облигаций нет, ибо там кормятся только самые крупные хищники, вывод напрашивается сам собой: акулы бизнеса ожидают, что в ближайшие 1-2 квартала конфликт на Украине завершится, после чего США отправят на Украину целевой транш, чтобы она погасила свои долги перед уважаемыми людьми. Купили облигации Украины за 35% стоимости, обналичили за 50% стоимости в ходе послевоенного списания долгов, гешефт.

В эту картину заявление Стиана Йенссена, начальника штаба генерального секретаря НАТО, хорошо вписывается. Что там отдаст Украина, для американцев неважно. Им даже выгодно, чтобы Украина отдала побольше, так как дополнительные территории станут гирей на ноге у России, а когда Россия новые регионы переварит — лет через 15-20, не раньше — конфликт США с Китаем перейдёт уже на другую стадию, при этом у власти в США будет новое поколение политиков.

Сейчас на Украине поднялся недовольный гомон — и местные политики, и местные блогеры наперебой демонстрируют свой «патриотизм», требуя наказать миролюбивого норвежца из НАТО за зраду и доблестно воевать против России до последнего украинца. Полагаю, возмущение украинцев можно не принимать в расчёт, так как последнее слово в любом случае останется за Америкой.

Но если президенту Зеленскому американцам достаточно отдать распоряжение, то убедить Россию согласиться на новый план будет гораздо сложнее. Как верно заметил в телеграме Дмитрий Медведев, известный также как Дмитрий Принудитель, решение, какие территории считать спорными, принимает Россия. Цитирую (ссылка):

Новая идея для Украины из офиса Североатлантического альянса: Украина может вступить в НАТО, если откажется от спорных территорий.

А что? Идея любопытная. Вопрос только в том, что все якобы их территории – в высшей степени спорные. И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси.

Ну а столицу им придётся перенести во Львов. Если, конечно, [поляки] согласятся оставить Лемберг [украинцам].

На первый взгляд, реплика Дмитрия Медведева звучит как стандартное приглашение к торговле. Мы требуем всю старую территорию Украины, американцы соглашаются отдать только ЛДНР по фактическим границам 23 февраля 2022, где-то между этими двумя линиями постепенно приходим к компромиссу. Однако тут всплывают два фактора, которые разворачивают картину происходящего дважды.

Фактор первый — Россию не устраивает такая сделка. Мы не хотим перекрашивать Украину в свой цвет, мы хотим помочь Украине стать второй Швейцарией. Киев должен дать регионам право выбирать представителей и говорить на русском языке, Киев должен прописать в конституции запрет нацизма и нейтральность страны. Вот что нам нужно: гарантии безопасности. Разрушенные за 100 лет территории, отчасти населённые идейными украинцами — это наша «нагрузка», а не приз. Сделка, в ходе которой мы получаем Киев, а Украина входит в НАТО, нас не устраивает — для нас это просто два минуса. Примерно как «давай я тебя ударю, а ты мне за это заплатишь 5000 рублей». Нет, спасибо, мы не европейцы, нам такие сделки не нужны.

Фактор второй — у адекватного наблюдателя нет ни малейших причин подозревать американцев или НАТО в порядочности. Поэтому, если Украина согласится на сделку, базовый сценарий будет таким: Украина отдаёт какие-то регионы — может быть, ровно те, которые прописаны сейчас в нашем законодательстве, как российские — а НАТО захлопывает перед Украиной дверь и смотрит через маленькое окошко, как обманутая Украина очередной раз бесится на коврике. Такой трюк американцы проделывали уже много раз, и я не вижу причин, по которым они откажут себе в удовольствии надуть наивный Киев снова.

Устроит ли Россию сделка в таком формате — вопрос дискуссионный. Цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины — ещё не достигнуты. Верить американцам на слово у нас не больше причин, чем у Киева. Может ли Россия удовлетвориться тем фактом, что силы Украины уже подорваны, и она уже оформляет членство в лиге комнатных агрессоров типа Чехии или Литвы — вопрос, который российским политикам ещё предстоит решить.