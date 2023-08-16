Сотрудникам ГИБДД разрешат брать взятки только в рублях

Межведомственный штаб по контролю за устойчивостью курса национальной валюты, состоящий из представителей Центробанка, Минфина и силовых структур, выработал комплекс мер по контролю макрофинансовой стабильности.

Согласно данным объективного контроля, существенный объём американской валюты находится на руках у сотрудников ГИБДД. В Банке России предложили принудить их брать взятки в рублях.

– Пора проявить патриотизм и брать взятки в национальной валюте, тем более после повышения ключевой ставки деньги можно положить на депозит и хорошо заработать на этом, нивелировав все инфляционные риски, – заявил замглавы ЦБ Алексей Заботкин.

В ГИБДД пообещали помочь финансовому регулятору – в ведомстве создадут мобильные контрольные группы, осуществляющие внезапные рейды к местам несения службы инспекторами. В ходе мероприятий будет проверено содержимое карманов и портмоне сотрудников. Нарушителей постановления ожидают строгие предупреждения о недопустимости подобных действий .

– В случае попытки дачи взятки евро или долларами, инспекторы сопроводят автолюбителя в обменный пункт и проведут обмен валюты, – добавил подполковник Владимир Квачков.

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