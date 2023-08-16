 

Сочетаем с эффектным топом и добавляем многослойность: осень в стиле Ripped jeans

16.08.2023, 17:24, Разное
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Мы давно привыкли к тому, что джинсы – базовый предмет гардероба. С их помощью можно создать как повседневный, так и вечерний образ, они отлично сочетаются с жакетами и смелыми топами, кедами и лодочками. Одна из наиболее популярных моделей джинсов – Ripped jeans.

Ripped jeans – рваные джинсы или джинсы с дырками – это джинсы с дырками, чаще всего на коленях, образовавшимися в результате износа или созданными преднамеренно. В 2017 году Жак Брюнель написал, что джинсы с дырками «посылают множество, часто противоречивых посланий: бедность и богатство».

Несмотря на то, что они имеют нестандартный дизайн, рваные джинсы вполне могут стать базовой вещью – и они точно помогут вам выглядеть круче. Например, сочетание рваных джинсов и джинсовой куртки — просто потрясающий наряд. Хотите добавить образу строгости? Сочетайте рваные джинсы с рубашкой или блейзером. Кроме того, есть несколько хитростей, которые позволят вам создать образ в стиле Ripped jeans даже осенью!

Эффектно и строго

Можно ли сделать так, чтобы рваные джинсы выглядели солидно? Да! Просто сочетайте их с эффектной блузой или рубашкой. В качестве обуви эксперты рекомендуют выбрать черные остроносые туфли.

Джинсовое с джинсовым

Что может быть лучше (и теплее!) сочетания рваных джинсов со светлой футболкой и джинсовой курткой? Это одновременно удобно и легко. Если вы хотите добавить такому образу изюминку, вы можете надеть сапоги или высокие кеды.

Джинсы и эстетика харадзюку

Вы в восторге от яркого и оригинального стиля харадзюку? Тогда вы непременно должны попробовать следующее сочетание: рваные джинсы, футболка и прозрачный топ. В качестве аксессуаров прекрасно подойдут кожаные кепи, широкие ремни, ожерелья и чокеры, а также обувь на высокой платформе!

Многослойность в тренде

Осень – самое время примерить многослойную одежду на прогулку. Сочетайте рубашку со свитером нейтрального цвета и пальто. Рваные джинсы уравновесят вам образ.

Горячий образ даже прохладной осенью

Если вы хотите выглядеть сексуально, вам не обязательно всегда носить мини-одежду. Вы также можете сочетать прозрачный топ с рваными джинсами. Недостаточно горячо? Добавьте стильные ботильоны и оригинальные солнцезащитные очки!

Просто и стильно

Попробуйте сочетать рваные джинсы с простой белой рубашкой и розовым свитером в качестве верхней одежды. Несмотря на простоту, это выглядит невероятно модно!

Контрасты

И последнее, но не менее важное: сочетание белых рваных джинсов может выглядеть более привлекательно. Для этого выберите джинсовую куртку и мини-сумку контрастного цвета. Эффектный образ готов!


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