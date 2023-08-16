Путин проведет экстренное совещание об ужесточении валютного контроля

Президент РФ Владимир Путин созвал внезапное совещание с представителями исполнительной власти. Это связано с продолжением снижения курса рубля, несмотря на повышение Центральным банком процентной ставки до 12%. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на два достоверных источника.

На совещании планируется обсудить предложения Министерства финансов, направленные на ужесточение контроля за валютой. Совещание, как отмечает газета, намечено на сегодня, 16 августа. Одновременно источники из “Ведомостей” также говорят об экстренном совещании, связанном с валютным контролем.

По данным FT, Минфин предлагает новые условия для российских экспортеров. Теперь, согласно предложению, до 80% валютной выручки должны быть проданы в течение 90 дней после сделки. В случае невыполнения этого требования, компании лишатся государственных субсидий.

Среди других предлагаемых мер по валютному контролю: запрет на выплату дивидендов и предоставление кредитов за границей, отмена субсидирования импорта, ограничение валютных свопов и сокращение объема иностранной валюты, которую разрешено вывозить из России.

Три источника, знакомых с ситуацией, подтвердили, что единственный чиновник из экономического блока, поддержавший ужесточение валютного контроля на заседании правительства 14 августа, это министр финансов Антон Силуанов. Однако окончательное решение будет принимать Владимир Путин.