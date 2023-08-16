 

“Хочет денег”: зачем на самом деле Слава устроила скандал из-за неудачной пластики

16.08.2023, 17:00, Разное
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Уже несколько недель продолжается скандал, который устроила певица Слава из-за неудачной пластической операции, которую она сделала в клинике Тимура Хайдарова. Звезда рассказала, что была шокирована последствиями подтяжки груди (одна была выше, другая – ниже, виднелись некачественные швы). К артистке присоединилась коллега Любовь Успенская, которая увеличивала ягодицу у Хайдарова. Она тоже осталась крайне недовольна работой пластического хирурга.

Хайдаров отбивается от нападок звездных клиенток как может. Он объяснял последствия пластики особенностями их организма. Также хирург обвиняет Славу и Успенскую в вымогательстве. “Они хотят денег. Одна – пять миллионов, другая – десять миллионов”, – заявил адвокат хирурга Александр Добровинский.

Юрист, который представляет интересы Анастасии и Любови, Елена Сенина нашла информацию, которая может стоить Хайдарову очень дорого. По словам адвоката, документы, разрешающие хирургу осуществлять свою деятельность на территории России, не были легализованы. Ему можно было оказывать такие услуги только в Узбекистане и на Украине. Кроме того, Сенина подозревает Хайдарова в неуплате налогов, поскольку принимал оплату у Славы и Успенской лишь наличными. “Налоговая отчетность, как я ее увидела, составляет где-то 200 тысяч рублей в год, где-то миллион 600 я увидела цифру в год”, – цитирует эксперта Пятый канал.

Слава неоднократно заявляла, что решила рассказать правду про Хайдарова не ради себя. Таким образом она пытается уберечь других, кто желает обратиться в клинику знаменитого хирурга.


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