Рак боится кардиотренировок

Кардиореспираторные тренировки, такие как бег, плавание, велосипед, давно признаны одними из самых эффективных для поддержания здоровья сердца и легких. Но недавние исследования показывают, что они также могут иметь дополнительные преимущества, связанные с уменьшением риска развития рака.

Во-первых, кардиореспираторные тренировки способствуют поддержанию здорового обмена веществ в организме. При выполнении таких упражнений увеличивается потребность организма в кислороде, что побуждает легкие работать интенсивнее и эффективнее. Такая тренировка способствует улучшению массы и функций легких, а также обмена газов, что может помочь предотвратить некоторые формы рака легких.

Во-вторых, кардиореспираторные тренировки способствуют сжиганию лишнего веса и поддержанию здорового индекса массы тела. Избыточный вес является одним из факторов риска развития многих видов рака, включая рак молочной железы, рак пищевода и рак почек. Регулярные тренировки помогают сжечь жировые отложения, улучшить обмен веществ и контролировать вес, что может значительно снизить вероятность возникновения этих видов рака.