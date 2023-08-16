 

Рак боится кардиотренировок

16.08.2023, 16:55, Разное
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Кардиореспираторные тренировки, такие как бег, плавание, велосипед, давно признаны одними из самых эффективных для поддержания здоровья сердца и легких. Но недавние исследования показывают, что они также могут иметь дополнительные преимущества, связанные с уменьшением риска развития рака.

Во-первых, кардиореспираторные тренировки способствуют поддержанию здорового обмена веществ в организме. При выполнении таких упражнений увеличивается потребность организма в кислороде, что побуждает легкие работать интенсивнее и эффективнее. Такая тренировка способствует улучшению массы и функций легких, а также обмена газов, что может помочь предотвратить некоторые формы рака легких.

Во-вторых, кардиореспираторные тренировки способствуют сжиганию лишнего веса и поддержанию здорового индекса массы тела. Избыточный вес является одним из факторов риска развития многих видов рака, включая рак молочной железы, рак пищевода и рак почек. Регулярные тренировки помогают сжечь жировые отложения, улучшить обмен веществ и контролировать вес, что может значительно снизить вероятность возникновения этих видов рака.


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