Мнение: Обыкновенный шовинизм?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил запретить принимать в школы России детей, не говорящих по-русски.
Вроде бы нормальная инициатива. И вроде бы касается только мигрантов. Но…
Это предложение, если оно будет реализованно, не сомневаюсь, коснется не только мигрантов, но и татар, чеченцев, башкир, дагестанцев…. И фактически поставит крест на национальных школах в Татарстане, Башкортостане, Чечне, Дагестане и пр… Их и так уже мало, а придется и вовсе позакрывать. К чему они?
Как быть с детишками, которые живут в глубинке национальных республик? Они граждане России, но нередко они не знают русского языка. Давным давно, когда я пошел в 1 класс, процентов 90 моих одноклассников не знали русского.
Как не крути, а Фадеев невольно (или специально?) граждан России не русской национальности фактически объявил второсортными гражданами России.
Если это не шовинизм, что это такое?
Фотография Валерия Фадеева отсюда
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет