 

Мнение: Обыкновенный шовинизм?

16.08.2023, 16:38, Разное
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Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил запретить принимать в школы России детей, не говорящих по-русски.

Вроде бы нормальная инициатива. И вроде бы касается только мигрантов. Но…

Это предложение, если оно будет реализованно, не сомневаюсь, коснется  не только мигрантов, но и татар, чеченцев, башкир, дагестанцев…. И фактически поставит крест на национальных школах в Татарстане, Башкортостане, Чечне, Дагестане и пр… Их и так уже мало, а придется и вовсе позакрывать. К чему они?

Как быть с детишками, которые живут в глубинке национальных республик? Они граждане России, но нередко они не знают русского языка. Давным давно, когда я пошел в 1 класс, процентов 90 моих одноклассников не знали русского.

Как не крути, а Фадеев невольно (или специально?) граждан России не русской национальности фактически объявил второсортными гражданами России.

Если это не шовинизм, что это такое?

Фотография Валерия Фадеева  отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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