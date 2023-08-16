Мнение: Система США и система СССР, вред от трудовых подвигов и почему нет коммун

1. Антон Волков, знаменитый разработчик игр из Перми, пишет, почему Советский Союз развалился, а США не развалились, хотя у обеих стран в 1970-х и 1980-х годах было немало серьёзных внутренних проблем (ссылка):



О хорошей архитектуре. Когда в основе человеческой системы находится не идеальная модель “как должно быть”, а реальная “как на самом деле люди себя ведут”, система может жить, самоподдерживаться и развиваться. Даже при кривом управлении. Даже сталкиваясь с внешними внеплановыми угрозами. Система же “идеалистичная” делает вид, что живая, но на деле находится на искусственном жизнеобеспечении, усилиями возвращаемая в требуемый вектор, используя донорские ресурсы. Как только пропадает источник усилий, ресурсов или случается “чёрный лебедь”, такая система умирает.

Недавно коллеги Кримсон Альтер и Олег Макаренко обсуждали у себя в Клубе Зелёной Свиньи понижение рейтинга США и связанное с этим вдохновлённое ожидание “начало конца Америки” по аналогии с “концом СССР”. Меня заинтересовала мысль, что Америка, будучи хорошо сконструированной очень умными людьми, даже при деградации руководства сохраняет очень большой запас прочности и может достаточно долго доставлять неприятности, а то и “сделаться снова великой” в случае смены политической верхушки. А СССР, архитектура которого была построена на идеалистичном представлении о людях, схлопнулся довольно быстро, получив комбу из внешних угроз и херового управления.

Мараховский недавно отмечал разницу между равенством (equality) и справедливым равенством (equity). Равенство возможностей и уравнивание результатов очевидно стимулируют человеческие системы к разному. Первое стимулирует (при всей своей “несправедливости”) к совершенству. Люди стремятся эффективно использовать свои плюсы и нивелировать минусы, чтобы взобраться повыше, получить ресурсы и респект. Второе стимулирует пострадатость, путём компенсации за счёт грабежа несправедливо успешных. Логично, что желание людей быть успешными быстро улетучивается, зато хочется стать LGBTQ-чёрным-экоактивистками, чтобы получать максимальные ништяки с минимумом усилий.

Пожелаю западному миру и далее менять свою архитектуру в сторону справедливого равенства, а нашей стране — закрепить здоровый капитализм и планомерно набирать мощь.

Из всего этого следуют довольно жестокие выводы. Как говорит Алексей Антонов, «равенство возможностей не означает равенства результатов». Поэтому поборников социальной справедливости можно озадачить крайне неполиткорректным вопросом: «почему ты думаешь, будто у тебя было меньше возможностей, чем у тех, чьим благополучием ты возмущён?».

2. Читатель Андрей Г. рассказывает в комментариях на Дзене про обратную сторону советской политики перевыполнения плана (ссылка):



А вот уже исторический пример вредных трудовых подвигов. Одной из главных строек Первой пятилетки в СССР был Сталинградский тракторный завод. Делалось все, чтобы сдать его раньше срока. Рабочие и служащие проявляли невиданный трудовой энтузиазм, планы стабильно перевыполнялись. Естественно, советская пропаганда трубила во все трубы о трудовом героизме и невообразимых успехах.

Но вот завод запустили, конечно же, раньше срока. И тут выяснилось, что установлено только 25% необходимого оборудования, в итоге рабочие напильниками делали детали, которые должны штамповаться машинами. Конвейер состряпан кое-как, поэтому, по свидетельству работавшего здесь американского инженера, он больше стоял, чем двигался. Логистика поставок оказалась непродуманной, поэтому часто были перебои с металлом, а тот что поставлялся зачастую был низкого качества. Станки и оборудование постоянно выходили из строя. Только за первый квартал 1931 г. произошло 3230 поломок. Качество тракторов было ниже плинтуса, а процент брака выпускаемой техники огромным. Но зато трудовой героизм и раньше срока.

Вообще, трудовые подвиги обычно являются следствием некомпетентности руководства. Капиталист заранее всё планирует, причём планирует хорошо. Капиталист не стесняется обращаться за советом к экспертам, честно платить им за эти советы и даже воплощать их советы в жизнь — вместо того, чтобы руководствоваться комфортным правилом «я начальник, ты дурак». Как итог, рабочий приходит в цех, а в цеху тепло, чисто, все инструменты под рукой, все детали и заготовки уже ждут его на тележке. В таких условиях подвиги просто не нужны: работай себе спокойно, и всё.

3. Ярослав Евтихиев задаёт вопрос на Дзене про то, почему мы не видим вокруг себя множество передовых и прогрессивных коммун, то есть трудовых объединений коммунистов, в которых они живут и работают по-коммунистически, заставляя отсталых капиталистов завидовать своей эффективности (ссылка):

Автор ещё много лет назад высказал мысль которую я транслировал на гораздо меньший ближний круг.

Ведь если коммунизм это неизбежно более высокая степень организации общества, то что мешает уже сейчас сознательным коммунистам жить коммунами? Ведь они рабочие и крестьяне. Так пусть они и создают конкурентоспособный продукт и повышают СВОЙ уровень жизни за СВОЙ счёт! Зачем сперва захватывать власть и до основания разрушать то, что есть, если можно явить образец будущего и выиграть конкуренцию образа будущего?

Да. Потребуется положить время жизни сотен и тысяч коммунистов в деле строительства коммунизма в рамках одной коммуны. Но народу это будет дешевле и лучше чем потратить жизни десятков миллионов сограждан. Есть такие коммуны? Нет? Жаль. Пока их не будет не надо жужжать словами. Народ всё равно не поймет. Вы покажите в натуре. Я лично хочу жить хорошо. И если при коммунизме все так замечательно то зачем мне сопротивляться? Что для этого надо? Законы? Внимание общества? Легко! Это возможно уже сейчас.

А может быть борцуны за народное счастье не хотят сами жить при коммунизме? Может они готовы только перераспределять блага от плохих богатых в свою личную пользу? Жаль. Пусть так сразу и говорят.