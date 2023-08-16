Мнение: О пяти причинах провала Украины… Принятие приближается?

Первоначальный «победный» план полностью провалился — это приходится признавать даже упёртым. И эту печальную правду потихоньку признаю́т западные СМИ, не скрывающие своего разочарования действиями украинских военных, которые не оправдали возлагавшихся на них высоких ожиданий. Ну а те в свою очередь огрызаются, перекладывая всю ответственность на «недостаточную» помощь со стороны Запада.

В общем, начались уже поиски причин и «предателей», причём в публичном пространстве. Что также подтверждает провал, даже если многим кажется, что «ещё не всё дорешено, ещё не всё предрешено».

Если суммировать многочисленные дискуссии в Сети, то причин, по которым ВСУ вместо стремительных прорывов к Бердянску, окружению Мариуполя и заходу в #Крым третий месяц топчутся у посёлков с неудобопроизносимыми для западного обывателя названиями Pyatikhatkie, Urozhainoye и Staromaiorske, примерно пять. И в четырёх из них вся вина так или иначе ложится на Россию.

1. Российские военачальники коварно использовали прошлогоднюю передислокацию из Херсона и зимнюю кампанию 2022-2023 гг. не для подготовки новых «непростых решений», а для налаживания усиленной обороны по всему тысячекилометровому рубежу, за короткие сроки выстроив укреплённые опорные пункты. Причём в три линии, с минными полями на километры вперёд.

2. Российская промышленность предательски не прогнулась под западными санкциями, а многократно нарастила выпуск всей необходимой номенклатуры вооружений и боевой техники, попутно ликвидировав или, как минимум, сильно сократив прошлогоднее отставание от ВСУ в беспилотниках, средствах РЭБ и КББ, высокоточном оружии. Ну и ракеты, которые должны были «закончиться» ещё год назад, продолжают прилетать по украинским штабам, складам, рембазам и и.п.

3. Русский солдат, вопреки колоссальным усилиям украинской пропаганды и отечественных ура-«военкоров», вероломно отказался «деморализовываться», деградировать, филонить, тру́сить, драпать и сдаваться в плен. Внезапно оказалось, что у российских мобилизованных с мотивацией, боевой подготовкой и моральным духом дела обстоят ничуть не хуже, чем у кадровых военных.

4. Российское общество цинично не заметило невзгод, лишений и тягот «спецоперационного периода», не сломалось под регулярными информационными атаками противной стороны и периодическими прилётами «неизвестных» дронов, а российские элиты необъяснимо проявили лояльность даже в ходе июньской «передряги». Ни бунтов, ни переворотов, ни хотя бы «табакерки»…

5. И совсем уж подло подвела Украину погода. Никак не ожидавшиеся летние дожди затруднили ВСУ использование тяжёлой бронированной техники, не менее нежданная летняя сушь облегчила ВС РФ использование беспилотников, украинские летние ночи оказались слишком короткими для работы сапёров, летняя растительность сковала передвижение мобильных групп украинских военных, и т.п.

В общем, и Запад, и #Украина сделали всё «правильно», а результат…

В этом отношении украинский и проукраинский социум ожидаемо поделился на оптимистов, пессимистов и реалистов. Первые сохраняют надежду на «прорыв» в ближайшие недели. Вторые предлагают сменить тактику. Ну а третьи начинают готовить весенне-летнюю кампанию 2024 года «с учётом допущенных ошибок».

Получается, действительно — до последнего?

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