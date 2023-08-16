Домашняя мицеллярная вода для нежного очищения кожи: пошаговая инструкция

Домашняя мицеллярная вода — это волшебный эликсир для кожи, который работает так же хорошо, как и дорогие средства. В нем используются все виды успокаивающих кожу ингредиентов, таких как розовая вода, алоэ вера и аргановое масло. Кроме того, они эффективно питают и одновременно увлажняют кожу. В сегодняшней статье мы максимально подробно расскажем, как самостоятельно сделать мицеллярную воду самостоятельно. Для этого не потребуются сложные компоненты или инструменты.

Что такое мицеллярная вода

Мицеллярная вода — это вода, которую часто используют для очистки, тонизирования и увлажнения кожи одним махом. Секрет волшебных способностей этого продукта заключается в так называемых мицеллах. Они представляют собой маленькие частицы, которые притягивают грязь и остатки макияжа, не раздражая кожу.

Всего один или два прохода ватным тампоном — все, что вам нужно, чтобы удалить накопившуюся за день грязь. Благодаря простым ингредиентам эта мицеллярная вода достаточно нежная, чтобы ее можно было использовать на сухой, чувствительной и склонной к акне коже.

Необходимые ингредиенты

Вместо обычной воды из-под крана лучше использовать мягкую, pH-сбалансированную розовую воду. Она не только успокаивает кожу, но и отлично хранится. Поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что ваша мицеллярная вода испортится через пару дней. Но если у вас нет возможности запастись розовой водой, вы можете использовать фильтрованную воду из-под крана. Просто храните его в холодильнике и готовьте новую порцию каждые 3-4 дня.

Растительный глицерин и аргановое масло добавляют этому продукту столь необходимую влагу, поэтому ваша кожа становится мягкой и увлажненной, но не жирной. И в качестве бонуса, аргановое масло является отличным увлажняющим средством для волос, кожи головы и кутикулы ногтей. Поэтому, если у вас осталось немного данного средства, вы можете использовать его, чтобы успокоить, напитать и защитить волосы и кожу от стресс-факторов.

Масло семян огурца и концентрат алоэ вера успокаивают кожу. Масло семян огурца богато антиоксидантами, незаменимыми жирными кислотами и минералами, а концентрат алоэ вера изобилует полисахаридами — естественными соединениями в коже, которые помогают удерживать влагу.

Наконец, жидкий лецитин подсолнечника действует как эмульгатор, поэтому масла и кастильское мыло отлично смешиваются с розовой водой. Не рекомендуется отказываться от данного ингредиента. В противном случае ваша мицеллярная вода будет отличаться от покупной слоем масла, плавающем на поверхности. Поскольку вам нужно совсем немного для мицеллярной воды, вы можете добавить оставшийся лецитин, который является источником природного холина, в смузи.

Этапы изготовления

Налейте 60 мл розовой воды в небольшую миску и разогрейте ее в микроволновой печи примерно в течение 30 секунд. Она должна быть теплой на ощупь, но не настолько горячей, чтобы обжечь вас или изменить свой состав.

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Добавьте жидкий лецитин (0,5 ч. л.) и перемешайте до растворения. Это может занять некоторое время. Вы можете использовать ручной капучинатор, чтобы ускорить процесс.

Добавьте растительный глицерин, масло семян огурца, аргановое масло, кастильское мыло и концентрат алоэ вера (по 0,5 ч. л.). Хорошо взбейте, чтобы все ингредиенты объединились.

Процедите смесь через мелкое сито, чтобы удалить все нерастворенные частицы лецитина, и перелейте ее в герметичную стеклянную банку. Если вы не можете израсходовать всю мицеллярную воду за раз, обязательно храните ее в бутылке из темного стекла, чтобы она не испортилась. Поставьте емкость в сухое и прохладное место. Предпочтительнее использовать продукт в ближайшие 3-4 месяца.

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Варианты применения

Хотя у мицеллярной воды есть много применений, если вы планируете использовать ее в качестве очищающего средства для лица, все, что вам нужно, это хлопковая салфетка или ватный диск.

Встряхните флакон и налейте немного мицеллярной воды на ватный тампон. Аккуратно пройдитесь им по глазам, губам и непосредственно всему лицу. Не трите и не тяните кожу.

Дайте коже высохнуть естественным путем (средство не нужно смывать), а затем нанесите дополнительные сыворотки или любые другие ваши средства по уходу за кожей.

Вы также можете использовать мицеллярную воду в качестве:

средства для снятия макияжа; продукта для ежедневного умывание лица; универсального тоника для лица; мгновенного увлажняющего и освежающего средства для кожи; очистителя кистей для макияжа.

Вместо заключения

Еще раз стоит заметить, что хранить мицеллярную воду рекомендуется в холодильнике. С таким средством, приготовленным самостоятельно всего за несколько минут и с достаточно простыми, недорогими ингредиентами, вы навсегда попрощаетесь с усталыми, опухшими глазами и раздраженной кожей. Обязательно попробуйте этот рецепт. Вы можете немного варьировать его ингредиенты в зависимости от конечных целей использования данного продукта.