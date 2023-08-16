Очищают, питают, увлажняют и делают гладкой: домашние рецепты тоника для лица

Ранее возникало предположение о том, что тоники могут вызывать раздражение кожи, и это было вполне обосновано. Они содержали много спирта и связывающих веществ, что приводило к пересушиванию кожи. Однако новое поколение тоников значительно усовершенствовано. Сегодня они содержат различные ингредиенты, которые нежно очищают кожу и не пересушивают ее.

Преимущества тоников нового поколения:

Удаляет остатки грязи, макияжа и кожного жира на втором этапе очищения кожи. Увлажняющий тоник напрямую помогает восстановить недостаток влаги. Используйте его перед нанесением крема, чтобы закрепить уход за кожей. Удаляет омертвевшие клетки кожи и делает ее более гладкой и ровной на ощупь. Обогащает кожу дополнительными витаминами и растительными компонентами. Травы, зеленый чай и эфирные масла обеспечивают кожу антиоксидантами, витаминами и минералами, которые питают и омолаживают ее.

После использования тоника со сбалансированным pH-уровнем ваша кожа будет лучше подготовлена к усвоению эффективных ингредиентов, содержащихся в ваших средствах для ухода за кожей.

Как использовать тоник

Тоник лучше всего наносить на чистую кожу один или два раза в день. Прекратите использовать его, если заметите покраснение или раздражение.

Сначала умойте лицо и осторожно промокните кожу насухо. Встряхните тоник и распылите его на лицо, шею и грудь. Можно нанести его на ватный диск и протереть лицо и шею. Средству нужно впитаться в течение минуты, прежде чем наносить сыворотку или увлажняющий крем.

Тоник нужно наносить и перед солнцезащитным кремом, это поможет предотвратить солнечный ожог. Хотя он лучше всего действует на чистую кожу, вы можете наносить его в течение дня, распыляя на лицо, чтобы освежить кожу или оживить макияж. Питательные вещества не будут впитываться так легко, но это сделает ваше лицо более свежим и увлажненным.

Тоник подготавливает кожу перед нанесением сывороток или антивозрастных кремов, чтобы они лучше впитывались в кожу. Вместо того чтобы покупать готовое средство в магазинах, приготовьте свой домашний тоник, который оптимально подходит для вашего типа кожи.

Тоник для нормальной кожи

Состав универсального тоника:

2 чайные ложки гамамелиса (его можно купить в аптеке); 6 капель эфирного масла.

Смешайте ингредиенты в маленькой бутылочке на 200 мл и перемешайте.

Укрепляющий тоник с ладаном

Эфирное масло ладана, смешанное с чистой водой, представляет собой ароматное тонизирующее и освежающее средство для кожи. Используйте его после ночного умывания, чтобы проснуться с упругой и сияющей кожей. Попробуйте добавить его в лавандовую, розовую, розмариновую, ромашковую или апельсиновую воду, чтобы освежить и дополнительно очистить кожу.

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Рецепт с глицерином включает:

100 мл дистиллированной воды; 1 чайная ложка глицерина; 5 капель эфирного масла ладана.

Используйте это средство после умывания на ночь, чтобы проснуться с сияющей кожей, или распылите на лицо и тело, когда захотите освежиться.

Тоник с витамином С

Витамин С является жизненно важным ингредиентом, который следует включить в ежедневный уход за кожей. Попробуйте этот тоник, чтобы насытить кожу витаминами.

Ингредиенты:

цедра 1 апельсина или лимона; 1 столовая ложка гамамелиса; 1 стакан кипятка.

Возьмите чистый лимон или апельсин и снимите тонким слоем кожуру ножом или овощечисткой. Положите цедру в термостойкую банку и залейте 1 стаканом кипятка. Аккуратно накройте крышкой, чтобы не обжечься, и оставьте на ночь. Процедите настоявшуюся жидкость в бутылку с распылителем и добавьте 1 столовую ложку гамамелиса. Тоник следует хранить в контейнере из темного стекла, чтобы он дольше оставался свежим.

Вяжущий тоник с гамамелисом для жирной кожи

Гамамелис эффективен для очищения пор и снятия макияжа. Он действует как мягкое вяжущее средство, удаляя грязь, жир и макияж, которые могли остаться после очищающего средства.

Ингредиенты:

2 чайные ложки гамамелиса; 3 столовые ложки воды; 1 столовая ложка геля алоэ вера; 2 капли масла чайного дерева; 5 капель яблочного уксуса.

Смешайте все ингредиенты и дайте настояться сутки. Кислая среда этого тоника предотвращает закупорку пор бактериями, что делает его идеальным средством для жирной кожи.

Тоник с розмарином и мятой

Розмарин оказывает мягкое, но сильное вяжущее действие, а мята помогает уменьшить покраснение. Добавьте немного натурального яблочного уксуса, чтобы избавиться от омертвевших клеток кожи.

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Ингредиенты:

½ стакана воды; 2 веточки розмарина; 2 столовые ложки листьев мяты; 2 чайные ложки органического яблочного уксуса.

Вскипятите воду в кастрюле. Добавьте травы, затем снимите с огня и дайте настояться до полного остывания. Процедите смесь в бутылку с распылителем, а травы уберите. Добавьте уксус и перемешайте. Хорошо встряхивайте перед использованием и распыляйте на чистую кожу. Затем наносите увлажняющий крем. В холодильнике хранится до трех месяцев.

Тоник из томатного сока для жирной кожи

Томатный сок очищает поры и действует как вяжущее средство, а содержащийся в нем витамин А помогает избавиться от кожного сала и воспаления.

Вам потребуется:

1 чайная ложка томатного сока; 3 столовые ложки дистиллированной воды.

Смешайте эти ингредиенты, плотно закройте бутылку и хорошо встряхните. Наносите на ватный диск и протирайте кожу. Хранится 2 недели в холодильнике.

Тоник с тысячелистником

Сделайте свой собственный вяжущий тоник с тысячелистником, и вы получите эффективное растительное средство, которое противодействует воспалению и борется с бактериями, вызывающими прыщи.

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Ингредиенты:

2 стакана кипятка; 2 чайные ложки сушеного тысячелистника (4 чайные ложки, если используете свежий).

Тысячелистник залить кипятком и настаивать 30 минут. Процедить и охладить.

Тоник с маслом нероли и гиалуроновой кислотой

Это средство подходит для сухой кожи. Масло нероли можно заказать в интернет-магазине.

Состав освежающего средства:

100 мл апельсиновой воды; 2 чайные ложки геля алоэ вера; ½ чайной ложки гиалуроновой кислоты (или глицерина); 5 капель эфирного масла нероли.

Тоник с розовой водой

Этот тоник с идеально подходит для чувствительной кожи, потому что он не сушит ее. Благодаря антиоксидантным и противовоспалительным свойствам натуральных лепестков роз он освежает и обновляет кожу. Глицерин является увлажнителем, он притягивает влагу из воздуха к поверхности кожи.

Состав тоника:

1 часть розовой воды (можно приготовить самостоятельно); 1 часть глицерина; 6 капель эфирного масла герани на 30 мл готовой жидкости.

Добавьте эти ингредиенты в бутылку с крышкой и перемешайте. Очистите лицо и удалите макияж. Затем нанесите тоник ватным тампоном.

Тоник с зеленым чаем для зрелой кожи

Безопасные натуральные антиоксиданты зеленого чая омолаживают кожу, разглаживают морщины и защищают лицо от солнечных ожогов и загрязнения окружающей среды.

Состав антиоксидантного тоника:

½ стакана кипятка; 2 пакетика зеленого чая (или 2 чайные ложки рассыпного); 4-6 капель масла арганы, жожоба или авокадо.

Насыпьте чай в миску и залейте кипятком. Настаивайте 3 минуты, затем удалите чайные пакетики (или процедите) и дайте ему остыть до комнатной температуры. Налейте чай в чистую бутылку с крышкой. Хранится до 2 недель в холодильнике.

Можно добавить к зеленому чаю гранатовый сок. Эта мощная комбинация безопасных натуральных антиоксидантов омолаживает кожу и уменьшает морщины вокруг глаз.

Клюквенный тоник

Это средство особенно подходит для стареющей кожи. Используйте клюквенный сок в сочетании с розовой водой, чтобы приготовить тоник своими руками.

Чистый клюквенный сок с его уникальными антибактериальными свойствами является отличным средством от акне. Кроме того, кислотность ягод удаляет омертвевшие клетки кожи и излишки кожного сала, предотвращая появление темных пятен в будущем.

Состав клюквенного тоника:

¼ стакана розовой воды; 2 столовые ложки чистого клюквенного сока.

Смешайте ингредиенты в плотно закрывающейся бутылке. Нанесите смесь на чистую кожу ватным диском. Хранится 2 недели в холодильнике.