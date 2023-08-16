Скандалы: Шаг отчаяния

Стали известны подробности борьбы наследников Градского за имущество

Продолжается дележка наследства Александра Градского, в ходе которой масло в огонь общественного интереса подлил сын композитора Даниил Градский. Он обратился в ОМВД по Тверскому району с заявлением на последнюю жену отца — модель Марину Коташенко-Градскую. Отпрыск знаменитого отца утверждает, что после того, как Александру Борисовичу стало плохо в конце ноября 2021 года, и его увезли в «Склиф» с инсультом, 38-летняя Марина Коташенко-Градская предположительно вывезла энную сумму денег из квартиры в Козицком переулке.

Наличка, дескать, должна была быть поделена между наследниками. По данному факту начата проверка.

Между тем сама Марина Коташенко-Градская даже не была в курсе этих обвинений.

Сторона Марины сегодня считает, что истинная цель подобных обвинений со стороны Даниила — черный пиар против вдовы артиста и разворот общественного мнения не в ее сторону. «Все дело в том, — ввели в курс дела журналиста «МК», — что сейчас начат судебный процесс, инициированный первой супругой артиста Ольгой, с которой Градский был в официальном разводе.

Ольга сегодня потребовала передать ей половину всего совместно нажитого в браке в артистом имущества (а это — значительная часть наследственной массы), апеллируя к тому, что после развода с Александром Борисовичем имущество они не делили.

Ольга, однако, по словам друзей Градского, умалчивает о том, что между ею и бывшей мужем было заключено, так сказать, джентльменское соглашение. Согласно ему, Александр обеспечил их общих детей, купил им квартиры и, кроме того, потратил значительные средства на лечение родителей Ольги. Теперь же экс-супруга артиста вспомнила про закон».

Между тем этот судебный процесс, если Ольге удастся его выиграть, сильно бьет по интересам Марины. Сейчас она является наследницей половины имущества артиста как вдова, а остальная половина должна быть поровну разделена между ею и четырьмя детьми Градского, то есть на пять частей. Таким образом, как мать двух несовершеннолетних детей артиста Марина получит от второй половины свою одну пятую и две пятых сыновей. В том же случае, если половина от совместно нажитого в браке с Ольгой имущества отойдет Ольге, доля Марины сильно уменьшится.

Однако, как считает сторона Марины, на первом судебном заседании по этому вопросу первая семья Градского была не слишком убедительна. Даниил, в частности, заявил, что в момент болезни отца он сам и его мать Ольга сами ухаживали за Градским. Однако он не смог убедительно ответить на уточняющие вопросы судьи: как именно это происходило, жили ли бывшая и настоящая жены вместе с Александром Борисовичем в одной квартире и в какой именно, и так далее. Следствием этого, считает сторона Коташенко-Градской, и стало решение Даниила обвинить Марину в выносе денег. Дескать, это обвинение создаст нужный общественный резонанс.

Сама Коташенко-Градская в разговоре с друзьями назвала этот поступок сына артиста «шагом отчаяния».

Напомним, у Марины Коташенко-Градской двое малолетних детей от Александра Борисовича. Несмотря на то что Марина на данный момент времени еще не получила никаких денег в наследство от звездного мужа и отца своих детей, она прекрасно исполняет свои материнские обязанности.

Коташенко-Градская все свободное время проводит с сыновьями, занимается их развитием и образованием, хотя это бывает порой непросто из-за еще неопределенного финансового положения. Марина не посещает никаких светских мероприятий и не пиарит себя через СМИ. В то время как старшие дети артиста Даниил и Мария выросли, получили блестяще зарубежное образование и устроили свои судьбы еще при жизни своего звездного отца, в момент его нахождения в зените славы и в расцвете творческих сил, его младшие сыновья находятся в куда более уязвимой ситуации.

Татьяна Федоткина

Оригинал материала: “Московский комсомолец”