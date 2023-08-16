Невролог Алехина: вдыхание эфирный масел ночью улучшает память и здоровье мозга

Легкие когнитивные нарушения — фактор риска развития деменции в пожилом возрасте. Тем не менее, даже небольшое изменение в режиме сна может оказаться весьма полезным, утверждают недавние исследования.

В ходе исследования, проведенного среди 43 пожилых людей в возрасте от 60 до 85 лет, их разделили на две группы: с обогащенной ароматами обонятельной поддержкой и контрольная группа. Люди из первой группы использовали диффузор эфирного масла у своей постели каждую ночь в течение шести месяцев, тогда как участники контрольной группы этим не занимались.

Обонятельная группа была подвергнута воздействию семи различных ароматов, включая розу, лимон, апельсин, лаванду, эвкалипт, мяту перечную и розмарин. Результаты исследования были впечатляющими: пожилые люди из этой группы показали на 226% большее улучшение в тесте на запоминание слов по сравнению с контрольной. Нейропсихологические обследования и МРТ также показали улучшение целостности путей памяти мозга, которые обычно страдают от старения.

Врач-невролог Александра Алехина отмечает, что обонятельное чувство имеет прямую связь с цепями памяти мозга. Обогащение обоняния ароматами может быть эффективным способом улучшения мозгового здоровья в пожилом возрасте.