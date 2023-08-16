Мнение: Русско-украинский футбол



Гол Шмарова. 1989

Многие наблюдатели как в России, так и за рубежом, удивляются той уверенности, с какой украинские войска сопротивляются российским вот уже почти полтора года. Нет никакой изначальной пришибленности, страха и ужаса, который, по идее, должна была бы внушать украинцам российская «непобедимая и легендарная». Как же так получается, что сами россияне боятся свой армии, а украинцы – нет? Ведь в конце концов – Россия в 4 раза больше Украины! Еще до войны российская военная пропаганда постоянно и гордо рассказывала о каком-то немыслимом количестве разных вундервафель, которые в России приняты на вооружение, о потрясающем профессионализме российских контрактных войск (Россия же очень богата, поэтому она может содержать почти полностью контрактную армию, как в США), «вторая армия мира», наконец – все ведь в это верили! И украинцы тоже должны были это слышать и заранее дрожать.

Но – нет. Почему-то все эти жуткие подробности не произвели никакого впечатления – русские с украинцами с самого начала воюют как будто на равных. Почему?

На мой взгляд, одна из причин – многолетнее противостояние во всесоюзном футболе команд Динамо (Киев) и Спартак (Москва), захватившее пару поколений советских болельщиков.

В снобистском «интеллектуальном» дискурсе футболом принято пренебрегать при попытках социологического объяснения реальности – это, мол, «развлечение для быдла», не имеющее никакого значения, а надо изучать статистические справочники производства продукции и сопоставлять ВВП государств – вот тогда будет толк! Тогда как футбол – это с отрывом «вид спорта номер один», которым реально интересуются огромные доли дееспособного, прежде всего мужского населения, группообразующий фактор, а главное – надо понимать реальный смысл футбола как массового зрелища с социологической точки зрения: футбольное «боление» – это сублимация национального противостояния, говоря проще – сублимация войны для «широких народных масс», вывод межнациональной агрессии (которая всегда есть) в безопасное русло.

И в советской действительности футбол был, безусловно, таким «громоотводом», способом «выпустить пар», в частности – в соперничестве двух наиболее многочисленных наций в составе СССР, а именно – русских и украинцев. В чемпионате СССР по футболу (одном из немногих доступных реально массовых развлечений в совке) ситуация воспроизводилась почти с химической чистотой: был «главный клуб Украины» – это Динамо (Киев), и был если и не самый главный, но безусловно и с отрывом самый популярный клуб России – «Спартак». А противоборство ДК и СМ для многих как на Украине, так и в России было едва ли не главным содержанием всего чемпионата по футболу, «красной нитью».

Для многих и многих «простых россиян» и «простых украинцев» в то время (когда в чемпионате не было никаких легионеров) каждый год в рамках чемпионата между собой играли символические сборные Украины и России, или еще проще – русские против украинцев. Динамо против Спартака.

И что же? Объективный взгляд говорит нам, что в этой борьбе у «России» в лице Спартака не было никакого преимущества! Более того: если сравнивать по количеству трофеев, то преимущество именно у киевлян. Да и вообще в таблице Киев гораздо чаще оказывался выше «спартачей»; в общем и целом, примерно четверть века подряд имело место доминирование киевского Динамо, хотя порой Спартак, прыгая выше головы и напрягшись, эту гегемонию прерывал. Это и был истинный «нерв» советского футбола, и Спартак (то есть символически – Россия) всегда был в этом вечном «бодании» в роли догоняющего.

И я прекрасно помню общее ощущение той борьбы «футбольных школ»: Динамо, как правило, ассоциировалось с мощью, это был паровой каток, просто подавляющий всех и вся – а Спартак на его фоне всегда продвигался как команда «ажурная», «легкая», которая берет именно за счет изящества, «спартаковских стеночек» и пр. Речь тут на самом деле о мемах; по крайней мере для болельщиков в России противостояние всегда представлялось в терминах «Мощь против Красоты» – другими словами, объективно русские всегда видели себя СЛАБЕЕ украинцев. Парадокс!

Учитывая огромный охват аудиторий в обеих республиках – здесь, видимо, и надо искать корни отношения сторон к происходящему. Ведь психологические константы национального самосознания не меняются, во всяком случае, это если и происходит, то очень медленно. А с момента окончания первенства СССР прошло еще очень мало времени (в историческом масштабе). Россия играет «на чужом поле» – и совершенно не случайно она сейчас в обороне.

С психологической точки зрения расклад сохраняется: Динамо объективно сильнее Спартака, и ОБЕ стороны это в глубине души понимают. Прямо по великому классику Остапу: «Блондин играет хорошо, а брюнет играет плохо, и никакие лекции не изменят этого соотношения сил». Однако мятежный дух русского глубинного народа никогда не желал с этим примириться. Сначала он делал ставку на «красоту», потом отчаялся – и теперь делает ставку на просто уничтожение противника. Но – его дух аутсайдера в этом противостоянии никуда не делся, и он определяет всё. «Северные» тщедушнее «южных», у них меньше уверенности в себе – возможно, из-за недостатка солнца в жизни.

Чем примитивнее российская политика, чем проще и «ближе к народу» люди, оказавшиеся наверху – тем очевиднее проявляются глубинные архетипы в принимаемых Россией решениях. На «красоту» уже никто не делает ставку. Увы.