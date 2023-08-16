 

Боня нашла виновных в преждевременном старении Шишковой: Выглядит хуже, чем я

16.08.2023, 15:45, Новости дня
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Уже несколько лет все, кому не лень, говорят о неудачном преображении 30-летней Алены Шишковой, которую многие знают как бывшую возлюбленную рэпера и бизнесмена Тимати. Когда обладательница титула
без всяких фильтров предстала на экране после, очевидно, нескольких походов к косметологу, поклонники были шокированы, увидев одутловатое лицо девушки. Сомнений не было в том, что модель увлеклась омолаживающими процедурами, которые дали обратный эффект – накинули ей десяток лет.

Виктория Боня считает “плохоруких косметологов” виновными в преждевременном старении Шишковой. “Думала, что ей 36-37 лет, а она выглядит хуже, чем я в свои 39 на тот момент”, – сказала блогерша, готовящаяся отметить свои 44. По мнению Виктории, филлеры в таком большом количестве для настолько молодых женщин противопоказаны. Увлечение гиалуроновой кислотой приводит к деформации, отметила телезвезда.

Боня пригласила Шишкову к себе на консультацию. Виктория пообещала рассказать модели все, что поможет той вернуть натуральное и молодое лицо. Мол, пока это возможно исправить. Завсегдатая красных дорожек “Каннского кинофестиваля” знает, о чем говорит, ведь когда-то она тоже чрезмерно увлекалась инъекциями, но смогла остановиться.


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