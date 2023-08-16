В Коломне частный коллекционер прятал у себя дома 32 неканонические иконы

В Коломне правоохранительные органы изъяли у частного коллекционера 32 неканонические иконы.

Согласно позиции церкви, хранение, лицезрение и оборот подобных изображений приравниваются к поруганию святых образов.

Изъятие незаконной иконографической продукции прошло ещё неделю назад, а 16 августа стали известны результаты экспертизы. Из 56 изъятых икон 32 признаны неканоническими и подлежат утилизации, 20 экземпляров отчуждаются в пользу церкви. Ещё 4 иконы, согласно решению регионального управления РПЦ, не имеют коммерческой ценности и будут возвращены владельцу.

Недавно к экспертизе ритуальной продукции впервые в мире привлекли нейросети, обученные на больших массивах данных. Компьютерная программа проанализирует икону и оценит её каноничность, приблизительный год написания, число дефектов, стоимость на мировом рынке. Окончательное заключение в любом случае напишет лицензированный эксперт, однако «компьютерное зрение» помогает ему тратить на это меньше времени.

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