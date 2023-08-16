 

Компания AGM анонсировала первый в мире защищенный складной смартфон

16.08.2023, 14:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Китайская компания AGM, специализирующаяся на создании ударопрочных и защищенных смартфонов, официально представила постер своего грядущего инновационного продукта. Новая разработка, получившая название “Flip”, обладает высокопрочным корпусом, сообщается на портале Gizmochina.

На представленной иллюстрации можно рассмотреть контур складного устройства и текст на китайском языке, гласящий, что смартфон обладает тройным уровнем защиты. Очевидно, что речь идет о защите от влаги, пыли и ударов. Заслуживает внимания тот факт, что хотя первые два аспекта уже применялись в складных устройствах, складные телефоны с ударопрочными корпусами так и не появлялись на рынке.

Судя по всему, изображенный на фотографии аппарат может представлять собой раскладной телефон в классическом форм-факторе. Это подкрепляется наличием подобных моделей в ассортименте китайской компании. Также некоторые пользователи считают, что компания намеренно разместила загадочное изображение устройства, скрытное под тенью, чтобы вызвать интерес: предстоит ли выпуск смартфона с гибким дисплеем или же это обычная “раскладушка”.

Презентация AGM Flip запланирована на 24 августа в Китае. Стоимость и другие характеристики новинки пока остаются не раскрытыми.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Вместе 35 лет – Муж Вики Цыгановой назвал секрет счастливого брака

16.08 / Микрозелень и овощи взаимозаменяемы

16.08 / Боец ЧВК «Вагнер» объяснил, что удерживает «музыкантов» в компании

16.08 / Какие женские рубашки будут в моде осенью 2023 года

16.08 / Йога помогает нормализовать гормональный баланс: лучшие позы

16.08 / Скандалы: Брендозамещение

16.08 / Блогер Смирнов: постоянные перезагрузки смартфона указывают на его сильный износ

16.08 / Князь Хуснуллин осмотрел ход строительства нового микрорайона на Луне

16.08 / Создали имитацию листьев, способную испарять воду

16.08 / «Я хотела уйти»: Анна Седокова об отношениях с мужем, лишнем весе и песнях на испанском

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика