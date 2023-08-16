Компания AGM анонсировала первый в мире защищенный складной смартфон

Китайская компания AGM, специализирующаяся на создании ударопрочных и защищенных смартфонов, официально представила постер своего грядущего инновационного продукта. Новая разработка, получившая название “Flip”, обладает высокопрочным корпусом, сообщается на портале Gizmochina.

На представленной иллюстрации можно рассмотреть контур складного устройства и текст на китайском языке, гласящий, что смартфон обладает тройным уровнем защиты. Очевидно, что речь идет о защите от влаги, пыли и ударов. Заслуживает внимания тот факт, что хотя первые два аспекта уже применялись в складных устройствах, складные телефоны с ударопрочными корпусами так и не появлялись на рынке.

Судя по всему, изображенный на фотографии аппарат может представлять собой раскладной телефон в классическом форм-факторе. Это подкрепляется наличием подобных моделей в ассортименте китайской компании. Также некоторые пользователи считают, что компания намеренно разместила загадочное изображение устройства, скрытное под тенью, чтобы вызвать интерес: предстоит ли выпуск смартфона с гибким дисплеем или же это обычная “раскладушка”.

Презентация AGM Flip запланирована на 24 августа в Китае. Стоимость и другие характеристики новинки пока остаются не раскрытыми.