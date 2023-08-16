 

Собянин: Больницы Москвы приняли пострадавших после пожара в Махачкале

16.08.2023, 14:33, Новости дня
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Пострадавшие при пожаре в Махачкале поступили в московские больницы сегодня ночью. В медучреждения доставили 16 человек, из них трое детей, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

“9 пострадавших находятся в городских клиниках: институте Склифосовского, Боткинской больнице, ГКБ им. Иноземцева, НИИ детской неотложной хирургии и травматологии, больнице им. Сперанского”, – уточнил градоначальник.

Шесть человек находятся в тяжелом состоянии. Из них двое – дети.

Врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую и психологическую помощь, подчеркнул Собянин.

Взрыв на автозаправочной станции в Махачкале произошел вечером 14 августа. Погибли 35 человек, более 100 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).


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