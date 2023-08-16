 

Вместе 35 лет – Муж Вики Цыгановой назвал секрет счастливого брака

16.08.2023, 14:32, Разное
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По его словам, любимую он называет своей лучшей половиной. Конечно, как и у любой пары, у них бывают споры и недопонимания, однако все решается мирно. Есть вещи, к которым Вадим прислушивается, но бывают ситуации, когда он не готов уступить.

Например, в вопросах моды Вика Цыганова разбирается намного лучше, уверен ее супруг. “По вопросам моды мы почти не спорим — это ее стихия, это красота. Она женщина, и в этом больше понимает и соображает, а я иногда даже сдаюсь”, – говорит Вадим в беседе с WomanHit.

При этом артистка советуется с мужем каждый день по разным вопросам. По его словам, есть моменты, когда важно слегка приврать. “Нужно говорить что обязательно нравится (улыбается). Даже когда не нравится. Понимаете, когда любишь — надо уступать”, – назвал Вадим секрет счастливого брака.

А уж в этом мужчина знает толк, ведь пара вместе уже 35 лет!

Правда, выбирать одежду для себя супруг Вики Цыгановой не разрешает. По его словам, он надевает то, что ему нравится. Однако певица порой делает ему потрясающие подарки. Например, как-то раз подарила куртку из самой ядовитой змеи в мире!


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