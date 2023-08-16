Микрозелень и овощи взаимозаменяемы

Микрозелень и овощи – два важных компонента в рационе при похудении. Они обладают большим количеством полезных веществ, витаминов и минералов, которые способствуют улучшению обменных процессов в организме.

Микрозелень – нежная, молодая зелень из разных видов растений, таких как горох, горчица, редька, шпинат и другие. Она выращивается из семян на специальных гидропонических грядках. Микрозелень относится к суперфудам, так как содержит намного больше полезных веществ, чем обычные зрелые растения. Она богата витаминами С, Е, К, а также антиоксидантами, фолиевой кислотой, железом и кальцием.

Овощи, в свою очередь, также являются неотъемлемой частью здорового рациона. Богатые клетчаткой, витаминами и минералами, они помогают поддерживать нормальный уровень сахара в крови, улучшают пищеварение и обладают низкой калорийностью. Овощи, такие как брокколи, цветная капуста, морковь, перец, помидоры и многие другие, способствуют насыщению организма полезными веществами и укреплению иммунной системы.