Боец ЧВК «Вагнер» объяснил, что удерживает «музыкантов» в компании

Свердловский боец частной военной компании «Вагнер» назвал причины, по которым «музыканты» не переходят в другие подобные организации, несмотря на более высокие зарплаты. По его словам, более важную роль играет уровень подготовки.

«Есть подразделения, где платят больше. Только смысл от этих денег, если ты их потом потратить не сможешь. У нас упор идет именно на подготовку. Все командиры очень строгие и грамотные, а это один из самых важных моментов. Также есть очень серьезные правила, которые написаны кровью, потом, тяжелыми боями. Поэтому мыслей покинуть подразделения «Вагнера» никогда не было и не будет», – объяснил «вагнеровец».

Напомним, в начале августа в Екатеринбурге состоялся автопробег в поддержку ЧВК «Вагнер». Участие в мероприятии приняли порядка 50 автомобилей.