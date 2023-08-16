Какие женские рубашки будут в моде осенью 2023 года

Рубашка — один из базовых элементов капсульного гардероба. Такое изделие уникально тем, что прекрасно вписывается в любой образ: не только повседневный, но также и офисно-деловой. Разбираемся, какие женские рубашки будут в тренде осенью-2023.

Джинсовые

Деним по-прежнему не сдает своих лидирующих позиций. Поэтому вы можете смело пополнять гардероб джинсовыми рубашками. Постарайтесь не быть банальными при создании луков.

Например, классическая джинсовая рубашка синего или голубого цвета может сделать лук чуточку старомодным. Чтобы этого не произошло, присмотритесь к рубашкам белого или черного цвета. Также можно приобрести изделия ярких насыщенных оттенков для создания жизнеутверждающих образов.

В полоску

Хотя лето уходит, но принт в морскую полоску по-прежнему остается актуальным. Он также будет в моде в предстоящем сезоне. Поэтому вы можете смело создавать образы с рубашками в полоску. Разрешается отклониться от стандартного бело-голубого цвета. Полоски могут быть любых оттенков, какие вам нравятся. Также не имеет значения, продольными ли будут полосы или поперечными. Только принимайте во внимание тот факт, что горизонтальные линии полнят.

В клетку

Традиционно каждый год с наступлением осени актуальным становится принт в клетку: и в мелкую, и в крупную. Поэтому стоит пополнить гардероб рубашкой с таким рисунком. Цветовую гамму выбирайте на свое усмотрение. Если вы больше тяготеете к классике, тогда вам подойдет бордовая шотландская клетка. Также актуальным на все времена является коричневый принт. Подобные изделия придадут любому вашему образу изысканности, элегантности. Вы можете сочетать клетчатую рубашку как с любимыми джинсами, так и с юбками и с классическими брюками прямого кроя в зависимости от образа, который вам нужно презентовать.

Оверсайз

Постпандемийные времена наверняка войдут в историю моды как те, которые характеризуются мешковатыми силуэтами. По-прежнему не теряет своей актуальности тренд на изделия оверсайз. В частности, осенью-2023 в моду опять возвращаются женские рубашки оверсайз. Их можно использовать для создания многослойных образов, например надевать поверх футболок и маек в качестве альтернативы курткам (пока на улице еще не слишком холодно).

Длинные

Длинные рубашки в предстоящем сезоне станут настоящим мейнстримом. Их можно сочетать как с брюками, так и с юбками. Обратите внимание на изделия с асимметричным подолом, если есть желание презентовать оригинальный креативный образ. Вы можете выбирать как однотонные рубашки, так и вещи с принтом. Например, по-прежнему в моде принт тай-дай, анималистичные узоры, геометрические и абстрактные рисунки и т. д.

Сочетайте длинные цветастые рубашки с нейтральным однотонным низом. Например, универсальный вариант на осень — это черные брюки прямого кроя. Вы также можете рассмотреть черные джинсы скинни. Длинные рубашки станут прекрасным дополнением и к короткой юбке. Если выберете такой наряд, тогда из обуви отдайте предпочтение сапогам до середины голени. Можно рассмотреть челси или лоферы, если есть желание презентовать образ в стиле преппи.