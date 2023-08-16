Йога помогает нормализовать гормональный баланс: лучшие позы

Человеческое тело похоже на сложную машину, работа которой зависит от различных механизмов. Гормоны являются одним из таких механизмов. Они, в свою очередь, помогают организму полноценно функционировать. Рост, развитие, настроение, энергия и многое другое сильно зависят от гормонального фона. Его дисбаланс может привести к изменению веса, нарушению режима сна, нерегулярным менструациям, повышенному утомлению и пр. Однако с помощью асан из йоги можно нормализовать гормональный баланс.

Йога и гормоны

Йога может творить чудеса, в отношении наших гормонов. Большинство причин гормонального дисбаланса связаны со стрессом. Йога снижает стресс и способствует состоянию спокойствия в теле. Купирование стресса помогает нервной системе отдохнуть и восстановиться после постоянных сражений, как физических, так и умственных. Когда вы меняете свой темп жизни, вы регулируете свои гормоны и способствуете хорошему ночному отдыху. Далее в статье перечислены наиболее популярные асаны для нормализации гормонального статуса.

Поза кобры

Это одна из самых простых поз, но имеет множество преимуществ. Она направлена на расширение грудной клетки и улучшает здоровье легких.

Лягте на коврик лицом к полу. Положите руки под плечи. Поставьте ноги вместе и направьте их наружу. Медленно поднимите грудь и туловище вверх и посмотрите к небу. Задержитесь в позе на несколько секунд, дышите. Вернитесь в исходное положение и расслабьте ноги и руки.

Эта асана регулирует уровень адреналина, что помогает снять стресс.

Поза моста

Данная асана известна своей способностью успокаивать мозг и нервную систему, что, в свою очередь, уменьшает повышенную тревожность. Физически поза полезна для зоны груди, шеи и позвоночника.

Примите положение лежа на спине. Согните колени и поставьте ноги врозь. Положите руки на пол. Глубоко вдохните, когда вы поднимаете бедра над землей, образуя дугу. Расслабьте мышцы и задержитесь в этом положении на несколько секунд. Опустите колени.

Эта поза способствует улучшению циркуляции крови, что помогает насыщать кислородом все тело.

Поза саранчи

Поза саранчи задействует корпус и помогает при лечении межпозвонковой грыжи и устранения болей в спине.

Лягте на живот. Вытяните руки назад ладонями к полу. Направьте пальцы ног наружу и потянитесь. Теперь поднимите голову и грудь вместе с бедрами и ногами. Поднимите руки от пола и потянитесь. Задержитесь в положении и подышите.

Эта асана отлично тонизирует органы брюшной полости, что улучшает здоровье желудка и пищеварение.

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Поза гирлянды

Данная асана фокусируется на пищеварении. Нарушение гормонального фона часто сопровождается расстройством желудка, вздутием живота, болями в зоне эпигастрия и другими проблемами с ЖКТ. Поза гирлянды улучшает пищеварение, укрепляет корпус и снимает напряжение в области бедер, тем самым облегчая боль и дискомфорт.

Встаньте на коврик, широко расставив ноги. Теперь начните опускаться, пока не окажетесь в положении полного приседа. Прижмите локти к внутренней стороне коленей. Соедините ладони в Намаскар. Дышите, оставаясь в этом положении в течение нескольких секунд.

Поза вытяжения широко раставленных ног

Эта поза укрепляет спину, брюшной пресс и ноги. Помогает уменьшить стресс и тревогу, улучшает кровообращение.

Встаньте на коврик, широко расставив ноги. Поверните пальцы ног немного внутрь для лучшего сцепления. Глубоко вдохните, прежде чем наклониться. Выдыхая, наклонитесь вперед. Сгибайте тело по мере приближения к земле. Положите руки на коврик.

Эта асана регулирует выработку гормона тироксина, который улучшает работу сердца, костей и мозга.

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Поза кролика

Если вы страдаете от тонзиллита и синусита, поза кролика поможет очистить дыхательные пути и облегчить симптомы. Она также помогает удлинить позвоночник для оптимального функционирования.

Поза полумесяца

Эта асана укрепляет лодыжки, колени и ноги. Она также облегчает боль в спине и улучшает функциональность грудной клетки и плеч.

Встаньте на коврик в позе треугольника. Поверните правую ногу вправо и направьте пальцы наружу. Поднимите руки вверх и широко разведите их. Медленно наклоняйтесь вниз, пока не коснетесь лодыжки правой рукой. Скорректируйте свою стойку, поднимите левую руку вверх. Смотрите в сторону поднятой вверх руки и дышите.

Поза сапожника

Поза сапожника рекомендуется при дисбалансе женских гормонов, поскольку она улучшает здоровье во время менструации. Кроме того, нормализует овуляцию и стимулирует мочевой пузырь.

Сядьте на коврик, согнув колени вместе. Медленно разведите колени в стороны так, чтобы ступни ног соприкасались друг с другом. Вставьте большие пальцы между подошвами ног. Положите локти на бедра. Начинайте наклоняться вперед, к ногам. Остановитесь там, где вы чувствуете, что больше не можете согнуться и удержаться.

Поза ребенка

Эта асана полностью расслабляет тело, растягивая сухожилия.

Сядьте на пятки. Медленно встаньте на четвереньки. Руки и ноги находятся параллельно. Вдохните. Выдохните и медленно вернитесь назад. Опусти лоб на землю. Либо положите руки на пол перед собой. Или выровняйте их так, чтобы ваше тело было обращено назад ладонями вверх. Расслабьте мышцы и дышите.

Данная поза снимает усталость и физическое напряжение.