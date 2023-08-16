 

Блогер Смирнов: постоянные перезагрузки смартфона указывают на его сильный износ

16.08.2023, 13:29, Разное
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Эксперт IT-технологий и техноблогер Виктор Смирнов объяснил, как определить скорую поломку смартфона и что делать в такой ситуации. В интервью радио Sputnik он поделился признаками, указывающими на данную проблему в устройстве.

Среди симптомов, которые свидетельствуют о приближающейся поломке смартфона, наблюдаются случайное отключение при наличии заряда, периодические перезагрузки и зависание на логотипе при включении. Возникновение таких проблем может быть результатом неисправности материнской платы, памяти, процессора или других важных компонентов.

Смирнов отмечает, что обращение в сервисный центр для ремонта имеет смысл в основном для дорогих и сравнительно новых моделей. В случае бюджетных устройств это решение не всегда целесообразно, так как стоимость запчастей и работ может превысить стоимость аналогичного подержанного гаджета.


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