 

Собянин: В Москве создана лучшая в мире система предоставления госуслуг

16.08.2023, 13:15, Новости дня
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Система предоставления государственных услуг в Москве является лучшей в мире. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе встрече со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке.

Градоначальник отметил, что Москву уже трудно представить без системы “Мои документы” и проекта “Искренний сервис”. Посетители центров госуслуг ожидают в очереди в среднем три минуты. Такой результат мэр назвал фантастическим.

По словам Собянина, Москва стремится к тому, чтобы большинство госуслуг можно было получить не выходя из дома. При этом жители столицы все равно активно посещают многофункциональные центры, обратил внимание мэр.

“Мы все равно стараемся, чтобы была возможность пользоваться всеми услугами не выходя из дома. И можно нас, конечно, критиковать, что мы еще не все сделали, но лучше нас в мире никто не сделал”, – цитирует градоначальника агентство городских новостей “Москва”.

Сеть многофункциональных центров в Москве продолжает расширяться. В 2022 году открылось 13 офисов, включая флагманский центр на северо-западе столицы. Они стали “единым окном” взаимодействия горожан и органов власти.


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