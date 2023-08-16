Князь Хуснуллин осмотрел ход строительства нового микрорайона на Луне

Министр зодчества, князь Самир Хуснуллин ознакомился с ходом строительства нового микрорайона на Луне «Озерки-37», расположенном на берегу Моря Москвы.

«Это будет отличный микрорайон для бояр, здесь можно приобрести двух- или трёхъярусные палаты, апартаменты или хоромы при наличии разрешения от градостроительной комиссии. Территория надёжно ограждена от всякого отребья – имеются кирпичные заборы, рвы с крокодилами, вооружённая охрана, комплексы ПВО и ПРО», – подчеркнул князь.

Также, по словам министра, активно ведётся строительство транспортной магистрали, соединяющей микрорайоны «Озерки» и «Чаша изобилия», располагающегося на берегу Моря Изобилия.

«Делаем третий уровень, магистраль будет платной. Проезд по дороге разрешат только импортным автомобилям люкс-класса. Это защитит водителей от проникновения всяких нищебродов», – подытожил боярин.

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