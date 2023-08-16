 

Создали имитацию листьев, способную испарять воду

16.08.2023, 13:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ученые сделали революционное открытие в области возобновляемой энергии – создали специальные испаряющие воду фотоэлектрические листья. Эти удивительные устройства имитируют процесс фотосинтеза растений и превращают солнечный свет и воду в электрическую энергию.

Идея фотоэлектрических листьев основана на принципе фотовольтаики, где свет превращается в электрический ток. Однако, вместо использования традиционных солнечных панелей, ученые решили взять вдохновение из природы и создать устройства, которые работают аналогично растениям.

Эти листья созданы из специальных материалов, которые способны поглощать солнечный свет и вызывать процесс фотокатализа. Вода, находящаяся на поверхности, начинает испаряться под воздействием солнечного света и тепла, что создает пар и паровую циркуляцию. При этом частицы воды, содержащиеся в паре, попадают в устройства, где они разлагаются на водород и кислород.

Полученный водород может использоваться в качестве возобновляемого источника энергии. Его можно превратить в электрический ток с помощью топливных элементов или использовать как водородное топливо для заправки водородных автомобилей. Кислород, с другой стороны, может быть отдан в атмосферу, что является положительным фактором для экологии.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / «Я хотела уйти»: Анна Седокова об отношениях с мужем, лишнем весе и песнях на испанском

16.08 / Эксперты выяснили динамику развития российского бизнеса

16.08 / Куда сходить в Москве: афиша с 17 по 27 августа

16.08 / Комарам станут отключать слух

16.08 / Учитель информатики из Вологды намайнил первую тысячу цифровых рублей

16.08 / Washington Post: Twitter специально замедляет переходы на сайты, которые не нравятся Маску

16.08 / Маск сообщил, что Цукерберг отказался от поединка с ним в римском Колизее

16.08 / Xbox внедрил новую систему наказаний для игроков

16.08 / Минэкономразвития призвало не искать виноватых в сложившейся экономической ситуации, а «всей страной засучить рукава и поработать»

16.08 / Мнение: О новых ограничениях на доллары и евро… Это уже всё?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика