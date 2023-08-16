Создали имитацию листьев, способную испарять воду

Ученые сделали революционное открытие в области возобновляемой энергии – создали специальные испаряющие воду фотоэлектрические листья. Эти удивительные устройства имитируют процесс фотосинтеза растений и превращают солнечный свет и воду в электрическую энергию.

Идея фотоэлектрических листьев основана на принципе фотовольтаики, где свет превращается в электрический ток. Однако, вместо использования традиционных солнечных панелей, ученые решили взять вдохновение из природы и создать устройства, которые работают аналогично растениям.

Эти листья созданы из специальных материалов, которые способны поглощать солнечный свет и вызывать процесс фотокатализа. Вода, находящаяся на поверхности, начинает испаряться под воздействием солнечного света и тепла, что создает пар и паровую циркуляцию. При этом частицы воды, содержащиеся в паре, попадают в устройства, где они разлагаются на водород и кислород.

Полученный водород может использоваться в качестве возобновляемого источника энергии. Его можно превратить в электрический ток с помощью топливных элементов или использовать как водородное топливо для заправки водородных автомобилей. Кислород, с другой стороны, может быть отдан в атмосферу, что является положительным фактором для экологии.