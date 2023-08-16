«Я хотела уйти»: Анна Седокова об отношениях с мужем, лишнем весе и песнях на испанском

Анна Седокова — экс-участница группы «ВИА Гра», которая уже долгие годы развивает сольную карьеру. Ей удается гармонично совмещать профессиональную деятельность и личную жизнь, а также пребывать в статусе бизнесвумен.

О тяжелых временах

Популярность пришла к Седоковой, когда она стала солисткой группы «ВИА Гра». Потом так получилось, что артистка вышла замуж, забеременела. Продюсеры уверяли, что будут ждать ее выхода из декрета, но на деле получилось иначе. Они подобрали новую солистку, даже не поставив Седокову в известность. О том, что состав группы обновился, Седокова узнала случайно, увидев на экране новое выступление коллег.

Артистке было тяжело пережить такое предательство. Плюс ко всему она столкнулась с проблемами в личной жизни. Как оказалось, пока певица находилась в положении, супруг ходил налево. Седокова признается, что это был очень тяжелый период. Она не верила в себя и не знала, что ей делать. По словам знаменитости, после ухода из «ВИА Гры» последовали долгие годы выживания. Зато трудности закалили певицу. Ей удалось стать самостоятельной творческой единицей и выйти на своего слушателя.

Сейчас знаменитость фактически живет на две страны: Россию и Америку. В данный период времени основная ее работа в России. Здесь же находятся друзья. Седокова признается, что всегда была человеком мира и привыкла к частым перемещениям.

О творческой паузе

Седокова официально не заявляла о том, что берет творческий отпуск. Но поклонники обратили внимание на то, что несколько лет назад артистка перестала проявлять активность в плане развития карьеры. Знаменитость подтверждает, что действительно решила взять перерыв, хотя и не планировала. По словам Седоковой, за 20 лет на сцене она ощутила усталость и желание немного восстановить силы. Плюс ко всему в 2021 году певица вышла замуж и личная жизнь вышла на первый план. Сейчас же Седокова вернулась к творческой деятельности и продолжает радовать поклонников новыми песнями.

Об альбоме на испанском языке

Седокова готовится к релизу альбома на испанском языке. Она уже перепела несколько своих старых песен на иностранном языке. «Мне интересно», – так поясняет свое желание петь на испанском артистка. Любопытно, что Седокова не знает испанского языка, но при этом произношение у нее достойное.

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О новой песне

Недавно артистка презентовала новый трек «Пятый угол». «Самая красивая песня», – так описала Седокова композицию. Артистка отмечает, что эта песня является для нее особенной. Ведь она создавала ее в тяжелые жизненные времена. Седокова отмечает, что сейчас, возможно, не в моде треки со сложными текстами. Но она надеется на то, что эта песня, возможно, поможет кому-то пережить непростые кризисные периоды.

О бренде одежды

Помимо певческой деятельности, Седокова также занимается бизнесом. Она выпускает одежду. Раньше артистка нанимала дизайнеров, а сейчас все делает сама. По словам Седоковой, ей очень нравится придумывать самостоятельно новые фасоны и оригинальные дизайны изделий. Артистка отмечает, что предоставляет очень качественную продукцию. Ее одежда наверняка понравится тем, кто отдает предпочтение ярким вещам в гардеробе.

Об отношениях с мужем

Седокова два года назад вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимма. В начале июня появилась информация о расставании пары. Недавно артистка призналась, что кризис в отношениях действительно был, однако паре удалось сохранить брак.

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Седокова признается, что неоднократно хотела уйти. Такое же желание появлялось и мужа: он пять раз собирал вещи и уходил из дома. Причины конфликтов: излишняя эмоциональность супругов, а также отстаивание личных границ. Седокова признается, что ее муж хотел бы находиться с ней 24/7, а ей нужно периодически восстанавливаться в одиночестве. Артистка отмечает, что у нее такая особенность характера: когда она с кем-то, то обеспечивает этому человеку максимальный комфорт, игнорируя свои потребности. Поэтому потом ей нужно какое-то время уделить только себе для восстановления сил и энергии.

О детях

У Седоковой трое детей: двое старших дочерей и младший сын. Сыну сейчас 6 лет, он впервые поехал отдыхать сам в лагерь. Артистка признается, что сын «украл ее сердце». Она проводит с ним каждую свободную минуту. Старшие дочери упрекают звездную маму в том, что она воспитывала их в строгости, в то время как брат живет в атмосфере чрезмерной заботы и даже вседозволенности. Седокова признается, что старается сейчас контролировать себя, чтобы не превращаться в «мать-наседку» и не слишком «залюбливать» младшего ребенка.

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О лишнем весе и внешности

Седокова признается, что устала читать в интернете комментарии по поводу своей внешности. Например, ее раздражают высказывания о том, что раньше она выглядела лучше. По словам артистки, она начала свою карьеру 20 лет назад и вполне логично, что тогда выглядела иначе. С возрастом внешность меняется, и это нормально. Седокова признается, что не является любителем бьюти-процедур, не злоупотребляет уколами красоты: у нее порой даже не хватает времени на увлажнение кожи.

Также артистка сталкивается с замечаниями по поводу лишнего веса. «Я всегда была аппетитная», – разводит руками певица. По ее мнению, между словами «аппетитная» и «жирная» нет никакой разницы. Вся проблема в голове человека и в его восприятии. Седокова отмечает, что в каждом регионе свои стандарты красоты. Например, по американским меркам она достаточно стройная, а по российским — полная. По мнению знаменитости, в нашей стране нужно отходить от культа худобы и менять свое отношение к людям, которые не являются чересчур стройными.

Об отказе от алкоголя

Седокова призналась, что перестала пить алкоголь. Поначалу было непросто отказаться от посиделок с подругами по вечерам или от бокала вина перед сном. Но потом артистка привыкла и увидела очевидные преимущества нового образа жизни. Во-первых, отказ от алкоголя — это экономия бюджета. Во-вторых, по словам артистки, ушла отечность и улучшилось качество кожи. Седокова призналась, что прямо насмотреться на себя не может благодаря такой аскезе. Дополнительный бонус: четыре сброшенных килограмма. Останавливаться на достигнутом знаменитость не собирается. Он продолжает вести здоровый образ жизни.