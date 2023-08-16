 

Эксперты выяснили динамику развития российского бизнеса

16.08.2023, 12:15, Разное
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По результатам второго квартала 2023 года, индекс оценки развития российского бизнеса достиг 69 баллов, что является максимумом с 2019 года. Это заметное улучшение зафиксировано в исследовании, проведенном экспертами HeadHunter, маркетинговой платформой Calltouch и банком Точка.

Особенно заметна позитивная тенденция в малом бизнесе, где “индекс здоровья” вырос на 6 баллов, достигнув 76 баллов год к году. Также микробизнес продемонстрировал улучшение, увеличившись на 2 балла, до 69. Средний бизнес, хотя и сократил свой индекс на 3 балла, все же остается на уровне 52 балла.

Положительная динамика также заметна в 11 из 20 исследованных отраслей. Особенно впечатляющий рост продемонстрировала автомобильная сфера, увеличившись на 22 балла. Также туристическая отрасль и транспорт показали заметное улучшение на 7 и 10 баллов соответственно. Однако снижение индекса было зафиксировано в сферах фитнеса и здоровья (24 балла), медицины (12 баллов) и мебельного бизнеса (16 баллов).


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