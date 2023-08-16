 

Собянин: В каждом районе Москвы созданы условия для занятия спортом

16.08.2023, 12:01, Новости дня
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Во всех районах Москвы создана необходимая инфраструктура для занятий спортом. Об этом на своей странице в социальной сети “ВКонтакте” написал мэр Сергей Собянин.

“Обновляем уже работающие спортивные объекты и площадки, а также строим новые”, – отметил градоначальник.

По его словам, в Москве действуют бесплатные секции по более чем 70 видам спорта. Записаться можно на портале mos.ru. В 2023 году для москвичей 14-17 лет стали доступны онлайн-занятия по киберспорту.

Каждый желающий может подготовиться и сдать нормы ГТО. Для этого необходимо обратиться в один из 13 центров тестирования.

В Москве успешно действует проект “Спортивные выходные”. Жители столицы имеют возможность поучаствовать в тренировке на свежем воздухе в популярных местах.

Благодаря проекту “Мой спортивный район” можно посетить занятия с тренерами Москомспорта. Мероприятия проводятся круглый год.

Собянин 10 августа объявил о завершении строительства спортивного комплекса “Некрасовка”. В центре оборудовали бассейн на восемь дорожек, ледовую арену, залы для гимнастики, единоборств и хореографии, универсальный игровой зал и пространства для экстремальных видов спорта.

В сентябре завершится строительство ледового дворца в Ясеневе. В составе центра оборудовали соревновательную ледовая арена с трибунами на 500 мест, 10 хореографических залов, зал акробатики и два тренажерных зала.


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