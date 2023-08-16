Куда сходить в Москве: афиша с 17 по 27 августа

КЛАССИКА

“Ночь Чайковского”

В усадьбе Демьяново в Клину уже во второй раз пройдет уникальный по своим масштабам гала-концерт. В этом году солистами концерта станут лауреаты только что завершившегося XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Среди них – лауреаты I премии конкурса Сергей Давыдченко (фортепиано) и Ким Ке Хи (скрипка, Республика Корея), певцы Максим Лисиин и Альбина Тонких (Беларусь), Шарль Ределле (валторна, Франция), Федор Освер (гобой) и Иван Сендецкий (виолончель). За дирижерский пульт Государственного симфонического оркестра “Новая Россия” встанет маэстро Юрий Башмет. Вход на концерт, как и в прошлом году, будет свободным.

27 августа.

ФЕСТИВАЛЬ

Фестиваль юношеских оркестров мира

Инициатором фестиваля выступает Всероссийский юношеский симфонический оркестр под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Среди участников фестиваля – юношеские симфонические оркестры из Алжира и Узбекистана, Арабский юношеский симфонический оркестр, молодые музыканты из Китая, Республики Кореи, Молдовы, Сербии, Чили, ОАЭ, Израиля, Колумбии, Боснии и т.д. (всего в фестивале будут участвовать музыканты из 18 стран мира). На концертах фестиваля выступят Сибирский и Уральский юношеские симфонические оркестры, Челябинский детский симфонический оркестр и Юношеский симфонический оркестр городов “Росатома”.

18-20 августа, “Зарядье”.

ТЕЛЕПРЕМЬЕРА

“СуперИвановы”

“СуперИвановы”

– это история обычной, на первый взгляд, семьи Ивановых. Однако женщины в ней

обладают удивительным даром – каждая своим. Дарина (Екатерина Волкова) видит людей насквозь. Её мама Тамара Петровна (Ольга Науменко) умеет варить зелья. Дар

дочери Кати (Мария Абрамова) еще

предстоит узнать. И только супруг Дарины, школьный учитель физики Валера (Михаил Полицеймако), остаётся верен

науке. Но однажды сарафанное радио разносит слухи о волшебном семействе, и Ивановы

начинают помогать окружающим в решении их житейских проблем. Вот только помогут

ли их способности разобраться с собственными семейными историями?

С понедельника по четверг на ТВ-3.

МУЛЬТФИЛЬМ

“Руслан и Людмила. Больше, чем сказка”

Людмила – прекрасна и отважна, как подобает дочери великого князя. Руслан – ее добрый и находчивый возлюбленный. Но накануне свадьбы Людмила попадает в плен к настоящему колдуну Черномору, собравшему уже целую коллекцию сказочных принцесс. «Черноморда» явно не во вкусе Людмилы, и в обиду она себя не даст. А вызволять ее кто будет, Пушкин?! Впрочем и без автора сказки у Руслана нашлись соперники за ее руку и полцарства в придачу.

С 24 августа.