Комарам станут отключать слух

В течение долгого времени ученые стремились найти эффективные и безопасные методы борьбы с возрастающей популяцией комаров. Недавние исследования привели их к интересному открытию: блокировка слуха комаров может быть одним из ключевых факторов в борьбе с ними.

Комары на самом деле полагаются на свой слух для многих важных функций, включая поиск пищи, размножение и избегание опасностей. Они используют высокочастотные звуки для коммуникации и ориентации в пространстве, а также для нахождения подходящих объектов для атаки. Ученые предположили, что исключение этой важной возможности у комаров может значительно снизить их воздействие на человека.

В результате исследований биологов и инженеров был разработан метод, использующий ультразвуковые волны, специально настроенные для комаров. Эти волны создают звуковые частоты, которые превышают способность восприятия комарами, отключая их слуховую систему. При подвержении таким волнам, комары испытывают дезориентацию и потерю способности находить свою жертву, что делает их бессильными и беспомощными.