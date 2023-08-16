Учитель информатики из Вологды намайнил первую тысячу цифровых рублей

Молодой учитель информатики из Вологды первым в истории намайнил тысячу цифровых рублей. Об этом он сообщил на своей странице в ICQ.

По словам счастливого обладателя капитала, за лето 15 компьютеров «Ирбис» из компьютерного класса его школы, смогли заработать 1024 цифровых рубля и 32 цифровых копейки. На этом молодой энтузиаст не собирается останавливаться, по его расчётам, ресурса жёстких дисков в 32 гб, на которых происходит добыча криптовалюты, хватит еще минимум на две недели использования.

Своё заработанное состояние учитель намеревался потратить в местном ларьке, где на эти деньги он собирался приобрести продуктовую корзину на ближайшую неделю. Однако в обслуживании молодому человеку отказали, сославшись на отсутствие лицензированных крипто-банковских терминалов и квалифицированной электронной подписи у владельца магазина.

– Центробанк напоминает, что цифровой рубль пока находится в стадии эксперимента. Сейчас государство готово принимать деньги нового формата только в счёт погашения задолженности за услуги ЖКХ, оплаты проезда на междугородних автобусах и годовой подписки на газету «Жэньминь жибао», – рассказал советник главы Центробанка по криптовалютам Якобиан Иванов. – В скором времени правительством будут достигнуты договоренности по расширению зоны цифровой коммерции. Уже в сентябре граждане смогут оплатить за цифровые рубли домашнюю радиоточку.

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