 

Washington Post: Twitter специально замедляет переходы на сайты, которые не нравятся Маску

16.08.2023, 11:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Социальная сеть “Х” (ранее известная как Twitter) сделала специальную пятисекундную задержку при переходе на определенные веб-ресурсы, ранее подвергнутые критике со стороны Илона Маска. Об этом пишет газета The Washington Post.

По данным из публикации, пользователи столкнулись с пяти секундной задержкой при переходе по ссылкам, которые направляют на страницы Facebook (компания Meta, владеющая Facebook, признана экстремистской и запрещена в России), Instagram (Meta также владеет Instagram, который признан экстремистским и запрещенным в России), Threads, Reuters, New York Times, Bluesky и Substack. В то время как открытие других веб-ресурсов требует всего лишь одной секунды. Эксперты предполагают, что задержка может быть обусловлена использованием домена t.co для сокращения ссылок в “Х”.

В статье подчеркивается, что трафик перенаправляется через указанный домен, что позволяет “Х” отслеживать и в данном случае ограничивать активность на целевых веб-ресурсах. Таким образом, сеть может отнимать трафик и потенциальные доходы от рекламы у компаний, не нравящихся лично Илону Маску.

Бывший руководитель отдела доверия и безопасности Twitter Йоэль Рот выразил недоумение по поводу введенных задержек, считая их чрезмерными даже для платформы Twitter. Тем не менее, он подтвердил наличие данной практики и продемонстрировал эту проблему. По его мнению, такие действия довольно сильно раздражают пользователей, что может привести к их нежеланию использовать платформу, которая загружается медленнее других.

На данный момент ни Илон Маск, ни представители “Х” не прокомментировали возникшую ситуацию.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Маск сообщил, что Цукерберг отказался от поединка с ним в римском Колизее

16.08 / Xbox внедрил новую систему наказаний для игроков

16.08 / Минэкономразвития призвало не искать виноватых в сложившейся экономической ситуации, а «всей страной засучить рукава и поработать»

16.08 / Мнение: О новых ограничениях на доллары и евро… Это уже всё?

16.08 / Перенос производства Lada Largus: Оптимизация и дефицит рабочих рук

16.08 / Необходимость или психологическое расстройство – где грань?

16.08 / “Летние” продукты, которые навредят вашему рту

15.08 / Дочь Заворотнюк рассказала о планах стать крестной мамой

15.08 / Как подготовить организм к осени

15.08 / Лежи и худей: 9 ежедневных упражнений для женщин, которые нужно делать лежа на полу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика