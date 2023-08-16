Washington Post: Twitter специально замедляет переходы на сайты, которые не нравятся Маску

Социальная сеть “Х” (ранее известная как Twitter) сделала специальную пятисекундную задержку при переходе на определенные веб-ресурсы, ранее подвергнутые критике со стороны Илона Маска. Об этом пишет газета The Washington Post.

По данным из публикации, пользователи столкнулись с пяти секундной задержкой при переходе по ссылкам, которые направляют на страницы Facebook (компания Meta, владеющая Facebook, признана экстремистской и запрещена в России), Instagram (Meta также владеет Instagram, который признан экстремистским и запрещенным в России), Threads, Reuters, New York Times, Bluesky и Substack. В то время как открытие других веб-ресурсов требует всего лишь одной секунды. Эксперты предполагают, что задержка может быть обусловлена использованием домена t.co для сокращения ссылок в “Х”.

В статье подчеркивается, что трафик перенаправляется через указанный домен, что позволяет “Х” отслеживать и в данном случае ограничивать активность на целевых веб-ресурсах. Таким образом, сеть может отнимать трафик и потенциальные доходы от рекламы у компаний, не нравящихся лично Илону Маску.

Бывший руководитель отдела доверия и безопасности Twitter Йоэль Рот выразил недоумение по поводу введенных задержек, считая их чрезмерными даже для платформы Twitter. Тем не менее, он подтвердил наличие данной практики и продемонстрировал эту проблему. По его мнению, такие действия довольно сильно раздражают пользователей, что может привести к их нежеланию использовать платформу, которая загружается медленнее других.

На данный момент ни Илон Маск, ни представители “Х” не прокомментировали возникшую ситуацию.