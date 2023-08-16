 

Маск сообщил, что Цукерберг отказался от поединка с ним в римском Колизее

16.08.2023, 11:00, Разное
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Илон Маск, американский предприниматель-миллиардер, разместил сообщение в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) о том, что Марк Цукерберг, руководитель Meta (организации, признанной экстремистской и запрещенной в России), отказался от предложения о поединке в римском Колизее.

Маск отметил, что Италия согласилась предоставить Колизей для проведения поединка, но Цукерберг отклонил приглашение. Ранее министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано заявлял, что решение о возможности проведения подобного поединка между Маском и Цукербергом будет принято техническими специалистами, ответственными за сохранность исторических мест.


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