Маск сообщил, что Цукерберг отказался от поединка с ним в римском Колизее

Илон Маск, американский предприниматель-миллиардер, разместил сообщение в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) о том, что Марк Цукерберг, руководитель Meta (организации, признанной экстремистской и запрещенной в России), отказался от предложения о поединке в римском Колизее.

Маск отметил, что Италия согласилась предоставить Колизей для проведения поединка, но Цукерберг отклонил приглашение. Ранее министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано заявлял, что решение о возможности проведения подобного поединка между Маском и Цукербергом будет принято техническими специалистами, ответственными за сохранность исторических мест.