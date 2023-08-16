Xbox внедрил новую систему наказаний для игроков

Компания Microsoft объявила о внедрении новой системы наказаний для игроков в рамках экосистемы Xbox. Она предусматривает восемь уровней нарушений и соответствующих им санкций. Информацию об этом опубликовало издание The Verge.

Согласно данной системе, любой игрок, нарушивший стандарты сообщества Xbox, получает первое предупреждение. За каждую последующую жалобу на аккаунт, которая подтверждается модераторами или автоматизированной системой, уровень нарушения повышается, как минимум, на одну ступень. Таким образом, в зависимости от серьезности нарушения, игрок может быть предупрежден один, два или три раза одновременно. Например, действия, способствующие разжиганию ненависти, будут караться тремя предупреждениями, а использование нецензурной лексики – одним.

Каждому уровню нарушения соответствует определенное наказание – от временной блокировки аккаунта на один день после двух нарушений, до полной блокировки аккаунта за восемь нарушений. Блокировка означает ограничение доступа к функциям обмена сообщениями, многопользовательским режимам и другим социальным возможностям в рамках экосистемы Xbox. Предупреждения будут накапливаться в течение шести месяцев и автоматически аннулироваться по истечении этого срока. Игроки смогут в своем профиле ознакомиться со всей информацией о полученных жалобах и причинах их выдачи.

Новая система наказаний является частью общей стратегии Xbox по снижению уровня оскорбительного поведения и токсичности на платформе. В 2019 году Xbox обновила свои стандарты сообщества.