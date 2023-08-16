 

Синоптик рассказал о начале “ростовского лета” в Москве

16.08.2023, 9:15, Новости дня
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В российской столице ближайшие три дня ожидается потепление до +31. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что подобная погода в данный период более характерна для Ростова.

“Начиная со среды в Москве будет лето, которое характерно для Ростова в этот период, а не для столицы. 16-го числа температура будет 26—28 градусов, в четверг — 27—29 градусов, а в пятницу — 29—31 градус”, — цитирует специалиста RT. Эксперт добавил, что в ближайшие выходные придет заметное похолодание.


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